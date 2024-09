Umhausen dreht 0:2 in Stubai auf einen 4:2 Erfolg!

Details Montag, 02. September 2024 00:27

Richtungsweisenden Duell im Mittelfeld der Tirol Liga in Runde vier. Der FC Stubai empfing den SV Umhausen und legte fulminant los. 2:0 Führung nach etwas zwanzig Minuten, aber die Gäste kämpfen sich zurück und können noch vor der Pause auf 2:2 stellen. Am Ende ein 4:2 Erfolg von Umhausen gegen die spielstarke Elf von Stubai. Umhausen erobert Platz sechs der Tabelle und überholt damit Stubai, die mit vier Zählern zwei Punkte hinter Umhausen liegen.

Starker Beginn der Hausherren

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und der FC Stubai setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 7. Minute gelang Marius Guntermann das erste Tor für den FC Stubai, als er eine Hereingabe präzise im Netz unterbrachte. Der frühe Treffer schien den Gastgebern zusätzlichen Schwung zu verleihen, denn sie blieben weiter am Drücker.

Nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, konnte Benjamin Selmanovic nach einem Freistoß auf 2:0 erhöhen. Der FC Stubai schien das Spielgeschehen zu kontrollieren und ließ dem SV Umhausen kaum Raum zur Entfaltung. Doch der SV Umhausen zeigte sich kämpferisch und versuchte, ins Spiel zurückzufinden.

In der 33. Minute gelang Andreas Ganglberger der wichtige Anschlusstreffer für den SV Umhausen. Mit diesem Tor schöpften die Gäste neuen Mut und erhöhten den Druck auf die Abwehr des FC Stubai. Nur neun Minuten später, in der 42. Minute, konnte Niklas Gstrein den Ausgleich erzielen und das Spiel wieder offen gestalten. Mit einem 2:2 ging es in die Halbzeitpause, und beide Mannschaften hatten sich für die zweite Hälfte viel vorgenommen.

Umhausen dreht das Spiel

Nach der Pause kamen beide Teams motiviert zurück aufs Feld, und der FC Stubai versuchte, den Schwung aus der ersten Halbzeit mitzunehmen. Schon in der 46. Minute bot sich den Hausherren eine Riesenchance, doch sie konnten diese nicht verwerten. In der 50. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen, doch auch dieser brachte keinen zählbaren Erfolg.

Der SV Umhausen zeigte sich in der zweiten Hälfte zunehmend gefährlicher. In der 61. Minute war es schließlich Thomas Ganglberger, der mit einem sehenswerten Schuss das 3:2 für den SV Umhausen erzielte und die Gäste erstmals in Führung brachte. Dieses Tor schien die Moral des FC Stubai zu erschüttern, denn in der Folgezeit konnten sie trotz zahlreicher Standardsituationen keine klare Torchance herausspielen.

In der 78. Minute sorgte Niklas Leiter für die Entscheidung, als er das 4:2 für den SV Umhausen erzielte. Trotz der Bemühungen des FC Stubai, noch einmal zurück ins Spiel zu finden, blieb es bei diesem Spielstand. Die Gastgeber hatten zwar in der 84. Minute noch eine riesige Torchance und in der 85. Minute einen Eckball, konnten diese Möglichkeiten jedoch nicht nutzen.

Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und der SV Umhausen konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen. Der FC Stubai zeigte zwar eine starke Leistung in der ersten Halbzeit, musste sich aber letztlich der Effizienz und dem Kampfgeist des SV Umhausen geschlagen geben.

Rene Reinstadler, Trainer SV Umhausen: „Wir sind ganz schlecht in die Partie gestartet. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten führt Stubai mit 2:0. Die Führung von Stubai hätte auch höher sein können, da haben wir Glück gehabt. Ein Wechsel hat dann die Wende gebracht. Noch vor der Pause konnten wir auf 2:2 ausgleichen. Die erste Halbzeit war in Summe kämpferisch ganz stark von unserer Elf, spielerisch ist Stubai die bessere Mannschaft. In Hälfte zwei konnten wir dann noch das dritte und vierte Tor schießen und haben damit die Partie noch auf 4:2 gedreht!“

Tirol Liga: FC Stubai : Umhausen - 2:4 (2:2)

78 Niklas Leiter 2:4

61 Thomas Ganglberger 2:3

42 Niklas Gstrein 2:2

33 Andreas Ganglberger 2:1

23 Benjamin Selmanovic 2:0

7 Marius Guntermann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.