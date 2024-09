Adrian Warmuth im Kasten von Absam lässt die Union verzweifeln!

Details Montag, 02. September 2024 00:47

Aufsteiger SV Absam hat in der 4. Runde der Tirol Liga mit einem 1:1 gegen die Generali Union Innsbruck die Tabellenführung verteidigt. Der Goalie von Absam, Adrian Warmuth, zeigte dabei unglaubliche Paraden. Ebenso zehn Punkte am Konto wie Absam hat Kirchbichl nach einem 4:0 in Brixen. Münster und Mayrhofen haben je ein Spiel weniger und sieben Punkte am Konto. Am kommenden Freitag, dem 6.9.24, ist um 18:45 Uhr der Schlager zwischen Münster und Absam angesetzt.

Frühe Führung für SV Absam

Bereits in der Anfangsphase setzte der SV Absam ein Ausrufezeichen. Nach nur drei Minuten sorgte Lukas Meyer für den ersten Treffer der Partie. Ein präziser Lochpass erreichte Meyer, der souverän abschloss und das 1:0 erzielte. Diese frühe Führung verlieh den Gastgebern zunächst Selbstvertrauen, und nur wenige Minuten später hatten sie eine weitere Großchance, als ein Schuss aus 40 Metern nur die Latte traf.

Die Anfangsminuten gehörten klar dem SV Absam, der in den ersten 19 Minuten mehrere vielversprechende Möglichkeiten herausspielte. Doch allmählich fand auch Union Innsbruck besser ins Spiel und kam in der 23. Minute zu seiner ersten Chance, als ein Volleyschuss nach einer Ecke von Adrian Warmut pariert wurde.

Ab der 31. Minute rückte Warmut immer mehr in den Mittelpunkt. Nach einem Fehler in der Absamer Defensive, bei dem ein Innsbrucker Stürmer den Ball übernehmen konnte, lenkte Warmut den Abschluss sensationell ins Aus. Wenig später verhinderte er mit zwei weiteren Paraden den möglichen Ausgleich. Trotz der zunehmenden Chancen für Union Innsbruck blieb es beim 1:0 zur Halbzeit.

Union Innsbruck gleicht aus

Nach der Pause präsentierte sich Union Innsbruck druckvoller und erarbeitete sich mehrere Chancen. In der 54. Minute rettete Warmut erneut auf der Linie und hielt seine Mannschaft im Spiel. Doch Absam hatte Schwierigkeiten, in der zweiten Halbzeit in die Gänge zu kommen.

Erst in der 67. Minute gelang dem SV Absam die erste nennenswerte Offensivaktion in der zweiten Hälfte. Kurz darauf folgte ein Schock für die Gastgeber: In der 71. Minute erzielte Milan Stojanovic mit einem Weitschuss den Ausgleich für Union Innsbruck. Das 1:1 war zu diesem Zeitpunkt verdient, da die Gäste immer mehr Druck aufgebaut hatten.

Der SV Absam versuchte in der Schlussphase, wieder die Oberhand zu gewinnen, und hatte in der 79. Minute eine weitere Gelegenheit, doch das Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben. Die letzten Minuten des Spiels waren von viel Krampf und wenig Kampf auf beiden Seiten geprägt. Am Ende konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen.

Nach 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und es blieb beim gerechten 1:1-Unentschieden. Union Innsbruck hatte zwar die zwingenderen Chancen, doch der SV Absam konnte sich auf einen überragenden Adrian Warmut verlassen, der zahlreiche Angriffe der Gäste entschärfte.

Stefan Milenkovic, Trainer Generali Union Innsbruck: „In der ersten Viertelstunde war Absam das klar bessere Team und ging auch schnell mit 1:0 in Führung. Ab der 20. Minute waren wir dann so richtig wach und haben uns drei Sitzer erspielt, die wir nicht verwerten konnten. Ein Wahnsinn, was da der Goalie von Absam alles gehalten hat. Bis zur 90. Minute haben wir dann das Spiel unter Kontrolle gehabt und auch massiv auf den Ausgleich gedrückt. In der 71. Minute ist uns dann dieser Treffer zum 1:1 auch gelungen. Wir hätten dieses Spiel auch gewinnen können, aber den Punkt in Absam nehmen wir natürlich gerne mit!“

Tirol Liga: Absam : Union Innsbruck - 1:1 (1:0)

71 Milan Stojanovic 1:1

3 Lukas Meyer 1:0

