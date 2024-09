Natters gegen Hall: Remis bei großer Hitze!

Details Montag, 02. September 2024 17:04

Um 15 Uhr wurde am letzten Augusttag 2024 das Duell der 4. Runde der Tiroler Liga zwischen dem FC Koch Türen Natters und dem SV Hall angepfiffen. Tropenhitze hat den Kickern natürlich zugesetzt und am Ende teilt man sich mit einem 1:1 die Punkte. Das hilft beiden Mannschaften nicht wirklich, um entscheidend vom Tabellenende wegzukommen. Die Haller Löwen halten nun bei zwei Zählern, Natters hat drei Punkte am Konto.

Frühe Führung für SV Hall

Zu Beginn der ersten Halbzeit kamen beide Teams mit viel Schwung aus der Kabine. Der SV Hall erwischte den besseren Start und konnte in der 17. Minute in Führung gehen. Nach einem gut getretenen Freistoß von der rechten Seite war es Jakov Mardetko, der per Kopf zum 1:0 für die Gäste einnetzte. Die Verteidigung des FC Natters konnte in dieser Situation nicht ausreichend klären, und Torhüter Sebastian Pointner war chancenlos.

Im Anschluss an das Tor zeigte der FC Natters eine starke Reaktion und drängte auf den Ausgleich. In der 20. Minute hatte Pascal Burger die Chance, die Führung der Gäste auszubauen, doch sein Schuss wurde von Torhüter Pointner souverän pariert. Natters hatte ebenfalls gute Gelegenheiten, doch weder Gabriel Cede noch Florian Schweighofer konnten ihre Chancen nutzen. Ein Freistoß von Paul Graziadei in der 38. Minute fand zwar den Kopf von Fabian Koch, dieser konnte jedoch den Ball nicht gefährlich aufs Tor bringen.

In der 42. Minute gelang dann endlich der Ausgleich für die Hausherren. Ein Eckball von Tobias Muigg fand Florian Schweighofer, der den Ball zunächst an die Querlatte schoss. Von dort sprang der Ball hinter die Torlinie und es stand 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Intensive zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten. Der FC Natters kam besser aus der Pause und erarbeitete sich in der 47. Minute durch Gabriel Cede eine gute Möglichkeit, doch der Schuss wurde von der Abwehr des SV Hall abgeblockt. In der 50. Minute folgte eine Ecke für Natters, die jedoch von der Gästeabwehr zur erneuten Ecke geklärt wurde. Die daraus resultierende Ecke brachte ebenfalls nichts Zählbares ein.

SV Hall versuchte in der Folgezeit, das Spiel wieder mehr unter Kontrolle zu bekommen und kam in der 72. Minute durch einen Schuss von rechts zu einer guten Gelegenheit, doch die Abwehr des FC Natters war zur Stelle. Die Trinkpause in der 66. Minute brachte noch einmal eine kurze Verschnaufpause für beide Teams, bevor die letzten 30 Minuten der Partie anbrachen.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. In der 84. Minute klärte die Abwehr von Natters nach einer Ecke von rechts. Kurz darauf hatte der SV Hall einen Freistoß aus der Distanz, der jedoch keine Gefahr für das Tor von Natters darstellte.

In den letzten Minuten drängte der FC Natters noch einmal auf den Siegtreffer. Ein Freistoß von Paul Graziadei in der 90. Minute brachte den Ball gefährlich in den Strafraum, doch der Schuss aus der Drehung ging über das Netz. Ein weiterer Schuss aus der Distanz kurz vor dem Abpfiff wurde vom Torhüter der Gäste entschärft.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und es blieb beim 1:1-Unentschieden. Beide Teams konnten mit ihrer Leistung zufrieden sein, auch wenn sie sich sicherlich mehr erhofft hatten.

Aleksandar Matic. Trainer FC Koch Türen Natters: „Das Spiel begann um 15 Uhr, es war heiß, das müssen wir ehrlich sagen. Beide Teams haben ihr Bestes gegeben, das Unentschieden ist in Ordnung. Wir hatten einen leichten Vorsprung bei den Torchancen, waren am Ende aber leider nicht präzis genug!“

Peter Person, Obmann SV Hall: „Es war ein intensives Spiel bei ziemlicher Hitze um 15 Uhr. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten, um zu gewinnen. Das Unentschieden ist meiner Meinung nach gerecht.“

Tirol Liga: FC Natters : SV Hall - 1:1 (1:1)

42 Florian Schweighofer 1:1

17 Jakov Mardetko 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.