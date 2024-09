Münster lässt in Breitenbach nichts anbrennen!

Details Montag, 02. September 2024 23:50

In der 4. Runde der Tirol Liga konnte der SC Münster beim SV Breitenbach einen 4:0 Sieg feiern. Münster mischt damit ganz oben in der Tabelle mit. Nach Verlustpunkten auf Augenhöhe mit dem Top-Duo Absam und Kirchbichl, aber auch Mayrhofen hat es wie Münster auf sieben Zähler aus drei Spielen gebracht. Der SV Breitenbach muss hingegen durch diese Niederlage die rote Laterne übernehmen.

Spielanalyse aus der Sicht des SC Münster

Nach dem 5:1-Heimsieg gegen Längenfeld fuhr unser Team mit breiter Brust nach Breitenbach, wenngleich zahlreiche Spieler aufgrund von Sperre, Verletzung, Krankheit und Urlaub fehlten. So kam Stefan Mauracher bereits in der 9. Minute alleine vor das gegnerische Tor, traf aber nur die Stange. 3 Minuten später ging der Schuss von Selcuk Temiz ans Außennetz. In den Minuten 20 und 30 kamen auch die Hausherren zu hochkarätigen Chancen, konnten diese aber ebenfalls nicht nutzen. Die Schlussphase der 1. Halbzeit gehörte wieder Münster und Selcuk Temiz und Philipp Mai konnten noch 2 gefährliche Schüsse abfeuern.

Ab der Pause feierte Jakob Baier sein Tiroler Ligadebüt: Er kam für den angeschlagenen Stefan Mauracher. Die erste Aktion für Münster brachte einen Lattenschuss für Philipp Mai und Selcuk Temiz konnte im Nachschuss auf 0:1 stellen. Breitenbach zog einen Schuss am langen Eck vorbei. In der 63. Minute setzte Jakob Baier bei einem Rückpass nach und der Keeper nahm den Ball auf: Indirekter Freistoß für Münster im Strafraum: Philipp Mai legte kurz auf Sebastian Handle auf und dieser erhöhte mit einem flachen Schuss auf 0:2. Wenig später versuchte Sebastian Handle eine direkte Ecke, scheiterte aber knapp. In der 70. Minute bediente Jakob Baier mit einem schönen Pass Philipp Mai und dieser schloss sauber zum 0:3 ab. Eine letztes Aufbäumen der Gastgeber blieb wieder erfolglos: Der Schuss aus kurzer Distanz ging klar über das Tor. Im Gegenzug konnte ein Verteidiger einen Temiz-Schuss auf der Linie abwehren. In der 84. Minute erarbeitete sich der eingewechselte Julian Ganser eine gute Chance, zog den Schuss aber knapp am Tor vorbei. Wenig später bediente er aber Philipp Mai mustergültig und dieser schoss trocken zum 0:4-Endstand ein. In den Schlussminuten kam auch noch Tim Steinberger zu seinem Tiroler Liga-Debut.

Mit dem zweiten Sieg mit vier Toren Vorsprung in Folge schiebt sich Münster auf den dritten Tabellenrang vor und hat noch dazu ein Spiel weniger bestritten.

Tirol Liga: Breitenbach : Münster - 0:4 (0:0)

89 Philipp Mai 0:4

70 Philipp Mai 0:3

63 Sebastian Handle 0:2

47 Selcuk Temiz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.