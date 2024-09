SVG Mayrhofen dreht das Spiel gegen Schlusslicht

In einem Duell in der 5. Runde der Tirol Liga konnte sich der SVG Mayrhofen gegen den SV Breitenbach mit 2:1 durchsetzen. Zur Halbzeit sah es jedoch noch nach einem überraschenden Erfolg für das Schlusslicht aus. Doch die Hausherren zeigten eine starke Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Das Spiel bot den Zuschauern ein packendes und intensives Match mit einem glücklichen Ende für die in dieser Saison noch ungeschlagenen Gastgeber.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Breitenbach bereits in der 8. Minute die Führung erzielte. Ein schneller Angriff der Gäste überraschte die Abwehr des SVG Mayrhofen und mündete im Tor von Mario Ingruber zum 0:1. Der frühe Rückstand brachte die Hausherren zunächst aus dem Konzept, während Breitenbach mit viel Selbstbewusstsein agierte und versuchte, den Druck hochzuhalten. Trotz einiger Bemühungen des SVG, den Ausgleich zu erzielen, endete die erste Halbzeit mit der knappen Führung des Nachzüglers.

Mayrhofen mit starkem Comeback

Nach der Pause kam der SVG Mayrhofen deutlich motivierter aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Breitenbacher Abwehr. Die Gastgeber erarbeiteten sich mehrere Chancen, doch es dauerte bis zur 59. Minute, ehe der Ausgleich fiel. Leonhard Kröll erzielte das wichtige Tor zum 1:1 und ließ die heimischen Fans jubeln. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball.

In der 76. Minute folgte schließlich die Entscheidung. Ein folgenschwerer Fehlpass von Gästegoalie Julian Torggler landete vor den Füßen von Matthias Eberharter, der die Gelegenheit eiskalt nutzte und den Ball zum 2:1 ins Netz beförderte. Die Gäste waren geschockt und konnten in der verbleibenden Spielzeit keinen weiteren Treffer erzielen. Mayrhofen verteidigte die Führung geschickt und ließ nichts anbrennen.

Mit dem Schlusspfiff nach 91 Minuten war der Jubel bei Spielern und Fans des SVG Mayrhofen groß. Durch diesen hart erkämpften Sieg konnten die Mayrhofener wichtige Punkte sammeln und ihren Platz im Vorderfeld der Tabelle festigen. Für den SV Breitenbach hingegen war es eine bittere Niederlage, nachdem die Gäste lange Zeit wie der Sieger aussahen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter sihotter (1005 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter sihotter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.