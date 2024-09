4:0! FC Natters lässt Oberland West keine Chance

Details Samstag, 07. September 2024 21:21

Der FC Natters setzte sich in einem eindrucksvollen Spiel der Tirol Liga klar mit 4:0 gegen Oberland West durch. Schon zur Halbzeit stand das Endergebnis fest, und trotz einiger Bemühungen der Gäste, blieb der FC Natters dominant. Die Tore fielen durch Alexander Plattner, Lukas Soraruf, Tobias Muigg und Paul Graziadei.

Messe ist früh gelesen

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Chancen herausgespielt wurden. Bereits in der 14. Minute konnte Alexander Plattner den ersten Treffer für den FC erzielen. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite zog Plattner an der Strafraumgrenze ab und ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance.

In der 26. Minute erhöhte Lukas Soraruf auf 2:0. Der FC Natters nutzte einen langen Einwurf und Soraruf war zur Stelle, um den Ball im Netz zu versenken. Die Heimmannschaft drängte weiter auf das Tor der Gäste und wurde in der 35. Minute erneut belohnt. Nach einem Foul im Strafraum an Aaron Rettenbach zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Tobias Muigg verwandelte den Elfmeter sicher zum 3:0.

Der FC Natters ruhte sich jedoch nicht auf seiner Führung aus. Kurz vor der Halbzeit zog Paul Graziadei außerhalb des Strafraums ab und traf zum 4:0. Dies war ein präziser Schuss, der dem Torwart keine Chance ließ.

Oberland West kämpft tapfer, bleibt aber glücklos

Nach der Halbzeitpause bemühte sich Oberland West, ins Spiel zurückzukommen. David Hann sorgte in der 47. Minute für einen gefährlichen Angriff, doch sein Schuss wurde von Aaron Rettenbacher abgewehrt und der Ball prallte ins Aus. Trotz weiterer Bemühungen und eines Schusses in der 53. Minute von Plattner, der über das Tor ging, konnte der FC seine Führung verteidigen.

In der 62. Minute vergab Natters eine weitere Chance durch einen Freistoß, der am Tor vorbeiging. Der Schuss im Strafraum in der 67. Minute wurde zur Ecke geklärt, was die Dominanz des FC Natters weiterhin unterstrich.

Oberland West versuchte in der 85. Minute erneut, den Ehrentreffer zu erzielen. Nach einem Fehlpass von Pointner gelang es einem Angreifer der Gäste, in den Strafraum zu gelangen, doch Pointner machte seinen Fehler wieder gut und klärte die Situation souverän.

Mit einer Minute Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für den FC Natters. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (36449 Bonuspunkte)

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Ich bin überglücklich über diesen Sieg unserer Mannschaft, die heute einen Altersschnitt von 21,09 Jahren hatte. Heute waren keine älteren Stammspieler dabei und wir haben eine ganz tolle erste Halbzeit gespielt. Alle Trainer der Welt sagen dann in dieser Situation vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte, wir starten wieder bei 0:0. Aber man bekommt natürlich den Zwischenstand von 4:0 nicht ganz aus dem Kopf. So war es dann eine solide zweite Halbzeit ohne weitere Treffer. Das 1:0 in der 14. Minute durch Alexander Plattner fiel aus einer Kombination, das 2:0 durch Lukas Soraruf nach einem Einwurf. Der dritte Treffer war ein verwandelter Strafstoß von Tobias Muigg und der vierte Treffer ein Supertor von Paul Graziadei unter die Latte!“

Tirol Liga: FC Natters : Oberland West - 4:0 (4:0)

44 Paul Graziadei 4:0

35 Tobias Muigg 3:0

26 Lukas Soraruf 2:0

14 Alexander Plattner 1:0

