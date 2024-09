Haller Löwen bezwingen die Union Innsbruck knapp!

Details Sonntag, 08. September 2024 14:17

Erfolgserlebnis für den SV Hall in der fünften Runde der Tirol Liga. In einer richtungsweisenden Partie konnte die Generali Union Innsbruck mit 1:0 bezwungen werden. Die Union musste allerdings nach einer gelb-roten Karte eine Stunde mit einem Mann weniger auskommen. In der Tabelle konnte Hall damit die Union überholen und einen kleinen Puffer zum Tabellenende aufbauen. Am Tabellenende Breitenbach und Brixen mit einem Punkt, Brixen hat allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Tempo und beide Mannschaften versuchten früh, die Kontrolle zu übernehmen. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen. Schon früh zeigte sich, dass beide Mannschaften sehr diszipliniert agierten und versuchten, keine unnötigen Fehler zu machen.

In der 31. Minute gab es einen bedeutenden Wendepunkt im Spiel. Anel Masovic von Union Innsbruck sah die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. Diese Unterzahl stellte Union Innsbruck vor eine große Herausforderung, da sie von diesem Moment an mit einem Mann weniger auskommen mussten. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte SV Hall jedoch zunächst keinen Vorteil daraus ziehen und so ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Der entscheidende Moment

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich SV Hall entschlossen, die Überzahl in Zählbares umzuwandeln. Die Gastgeber erhöhten den Druck und kamen vermehrt zu guten Gelegenheiten. In der 64. Minute war es schließlich soweit: Pascal Burger, der Kapitän von SV Hall, erzielte den erlösenden Treffer. Ein präziser Schuss ließ den Torhüter von Union Innsbruck, Andrii Petrov, keine Chance und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung.

Union Innsbruck versuchte in der verbleibenden Spielzeit, trotz Unterzahl, das Ruder noch einmal herumzureißen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Milenkovic kämpfte beherzt und zeigte großen Einsatz, doch die Abwehr von SV Hall stand sicher und ließ keine größeren Chancen zu. Auch mehrere taktische Umstellungen und die Einwechslung von frischen Kräften konnten das Blatt nicht mehr wenden.

Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, setzte der Schiedsrichter noch drei Minuten Nachspielzeit an. In dieser Phase konzentrierte sich SV Hall darauf, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Union Innsbruck warf alles nach vorne, konnte aber die Abwehrreihe der Gastgeber nicht mehr überwinden. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und SV Hall konnte einen hart erkämpften, aber verdienten 1:0-Sieg feiern.

Peter Person, Obmann SV Hall: „Aufgrund der Spielanteile und Torchancen ein verdienter Sieg von Hall. Die rote Karte eines Union-Spielers nach zwanzig Minuten wegen Schiedsrichterbeleidigung spielte dem SV Hall natürlich in die Karten. Die Union hatte kurz vor Schluss die Ausgleichsmöglichkeit, Hall verabsäumte das 2:0 nach tollen Chancen!“

Tirol Liga: SV Hall : Union Innsbruck - 1:0 (0:0)

64 Pascal Burger 1:0

