Kirchbichl übernimmt mit Sieg gegen Stubai die Tabellenführung!

Details Montag, 09. September 2024 01:58

Mit einem 4:1 Erfolg über den FC Stubai hat der SV Kirchbichl in der 5. Runde der Tirol Liga den SV Absam ganz knapp von der Tabellenspitze verdrängt. Der sensationell agierende Aufsteiger Absam hält aber nach dem 1:0 Erfolg in Münster ebenso bei dreizehn Zählern wie Kirchbichl. Zwei Punkte hinter Kirchbichl und Absam Oberperfuss nach einem 4:1 gegen Brixen. Auf Platz vier lauert Mayrhofen nach einem 2:1 gegen Breitenbach. Mayrhofen hat drei Punkte weniger als Kirchbichl und Absam am Konto, aber auch ein Spiel weniger ausgetragen.

Frühe Führung durch Kirchbichl

Schon in der Anfangsphase übernahm der SV Kirchbichl das Kommando auf dem Platz. Bereits in der 2. Minute ergab sich die erste Konterchance für die Gastgeber, die jedoch ungenutzt blieb. In der 12. Minute gelang dann die Führung für den SV Kirchbichl. Ein präzise getretener Eckball von Nico Jamnig fand Andreas Fuchs, der per Kopfball zum 1:0 vollendete.

Der FC Stubai versuchte schnell zu antworten und kam in der 18. Minute zu einer gefährlichen Situation im Strafraum der Gastgeber, doch ein Schuss von Benjamin Selmanovic wurde von Andreas Fuchs geblockt. Im Gegenzug setzte der SV Kirchbichl seinen Offensivdrang fort und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Nach einem schönen Angriff legte Christoph Gschösser den Ball für Elias Kaindl auf, der gekonnt ins Tor traf.

In der 45. Minute fiel das 3:0 für Kirchbichl. Wieder war es Nico Jamnig, der sich im Mittelfeld den Ball erkämpfte und Christoph Gschösser mit einem Idealpass bediente. Gschösser lupfte den Ball sehenswert über den Torhüter der Gäste, Leon Pirkner, hinweg ins Netz.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, hatte der SV Kirchbichl erneut eine große Chance. Der eingewechselte Christoph Hechenbichler flankte präzise in die Mitte, aber Elias Kaindl köpfelte aus kurzer Distanz über das Tor. Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker, doch sowohl Fabio Kühmaier als auch Elias Kaindl scheiterten mehrmals am Torwart des FC Stubai, Leon Pirkner.

In der 66. Minute fiel schließlich das 4:0. Nach einer Ecke von Nico Jamnig war Manuel Treichl per Kopf zur Stelle und baute die Führung der Gastgeber weiter aus. Der SV Kirchbichl ließ auch in der Folgezeit nicht nach und erspielte sich weitere Möglichkeiten, darunter ein sehenswerter Kopfball von Elias Kaindl, den Pirkner jedoch parieren konnte.

Der FC Stubai gab sich trotz des hohen Rückstands nicht auf und verkürzte in der 82. Minute auf 1:4. Benjamin Selmanovic nutzte ein Missverständnis in der Abwehr der Gastgeber und schob den Ball ins lange Eck. Nur eine Minute später bot sich Fabio Kühmaier die Chance, den alten Abstand wiederherzustellen, doch sein Schuss ging überhastet am Tor vorbei.

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Ein verdienter Sieg. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und hätten auch durchaus klarer gewinnen können. Ein guter Gegner, die Vorentscheidung sicherlich das 3:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Am Anfang waren die Kräfteverhältnisse nicht so deutlich, wie es das Ergebnis von 4:1 am Ende vermuten lässt. Aber am Ende waren wir doch klar besser. Stubai war vor allem offensiv relativ harmlos.“

Tirol Liga: Kirchbichl : FC Stubai - 4:1 (3:0)

82 Benjamin Selmanovic 4:1

66 Manuel Treichl 4:0

46 Christoph Gschösser 3:0

19 Elias Kaindl 2:0

11 Andreas Fuchs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.