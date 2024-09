Absam gewinnt in Münster, verliert aber trotzdem die Tabellenführung!

Details Dienstag, 10. September 2024 00:24

Aufsteiger SV Absam ist in der Tirol Liga 2024/25 weiterhin die große Sensation. In der 5. Runde konnte Absam beim SC Münster mit 1:0 gewinnen. Da jedoch Kirchbichl Stubai mit 4:1 schlagen konnte, ging die Tabellenführung wegen der Tordifferenz hauchdünn auf Kirchbichl über. Kirchbichl und Absam halten nun bei dreizehn Zählern, die schärfsten Verfolger sind Oberperfuss und ganz speziell Mayrhofen, die ein Spiel weniger ausgetragen haben als die Top-3. Der nächste große Schlager wird am Samstag, dem 14.9.2024 um 17 Uhr angepfiffen. Absam empfängt Mayrhofen. Für beide Teams in gewisser Weise die Stunde der Wahrheit!

Spielanalyse aus der Sicht von Münster

Am 6. September 2024 empfing unser SCM den Aufsteiger und Tabellenführer SV Absam. Die Gäste präsentierten sich spielerisch stark mit viel Ballbesitz, doch Münsters Defensive war sehr gut eingestellt. So gab es in der 1. Halbzeit nur wenige echte Großchancen auf beiden Seiten.

In der 2. Halbzeit forderten die Absamer unseren Keeper David Dreossi mehrmals mit guten Schüssen aus der 2. Reihe, während auf der anderen Seite ein Verteidiger nach einem Münsterer Eckball auf der Linie retten musste. Sehr spät - in der 84. Minute - gelang dann Robert Demeter mit einem platzierten flachen Schuss das 0:1. Münster warf jetzt alles noch vorne und konnte sich in den letzten 10 Minuten noch zwei bis drei Chancen erarbeiten. Der Ausgleich gelangt jedoch leider nicht mehr.

Tirol Liga: Münster : Absam - 0:1 (0:0)

84 Robert Demeter 0:1

