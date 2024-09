SV Brixen verpasst in Münster trotz 2:0-Führung ersten Saisonsieg

In einem Nachholspiel zur ersten Runde der der Tirol Liga trennten sich der SC Münster und der SV Brixen mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einem deutlichen 0:2-Rückstand zur Halbzeit schaffte der SC durch eine kämpferische Leistung in der zweiten Hälfte noch den Ausgleich. Die Brixener hingegen hatten den ersten Saisonsieg vor Augen, müssen aber auch nach dem vierten Match weiterhin auf einen Dreier warten.

Gäste mit komfortabler 2:0-Führung

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der 5. Minute gelang Roman Beihammer der Führungstreffer für Brixen, nachdem ein flach ausgeführter Schuss von der Strafraumgrenze den Weg ins Netz fand. Trotz einiger Bemühungen des SC Münster, das Spiel zu kontrollieren, blieb der SV weiterhin gefährlich.

In der 30. Minute hatte Michael Grahammer die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Sein Schuss aus kurzer Distanz traf jedoch nur die Querlatte. Der Nachschuss von Roman Beihammer wurde spektakulär von Münsters Torwart David Dreossi zur Ecke geklärt. In der 38. Minute belohnte sich Brixen dann erneut: Grahammer erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 2:0.

Der SC Münster hatte ebenfalls Chancen, insbesondere durch Freistöße und Ecken, aber der Torerfolg blieb den Heimischen zunächst verwehrt. Ein vielversprechender Schuss von Alexander Reiter in der 41. Minute verfehlte nur knapp das Tor.

Münsterer Doppelschlag

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Spielgeschehen merklich. Der SC kam mit neuem Elan aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 50. Minute zeigte sich das Heimteam erstmals gefährlich mit mehreren Kopfbällen im Brixener Strafraum, jedoch ohne Torerfolg.

In der 75. Minute war es dann soweit: Philipp Mai erzielte per Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2. Der SC Münster schöpfte neuen Mut und drängte auf den Ausgleich. Nur zwei Minuten später gelang Benjamin Reiter der viel umjubelte Treffer zum 2:2-Ausgleich, als er eine Unsicherheit in der Brixener Defensive ausnutzte.

Die Schlussphase war geprägt von einem intensiven Hin und Her. Brixen versuchte, die Führung zurückzuerlangen, doch die Münsterer Abwehr hielt stand. In der 86. Minute klärte Münsters Torwart Raphael Strasser einen gefährlichen Freistoß aus dem Mittelfeld. Kurz darauf vereitelte der Brixener Goalie im Hechtsprung einen Schuss von Sebastian Handle. Das Spiel endete schließlich nach 93 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (36849 Bonuspunkte)

Tirol Liga: Münster : Brixen - 2:2 (0:2)

77 Benjamin Reiter 2:2

76 Philipp Mai 1:2

39 Michael Grahammer 0:2

5 Roman Beihammer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.