3:3! FC Stubai und SV Oberperfuss teilen torreich die Punkte

Der FC Stubai und der SV Oberperfuss lieferten sich am Samstagnachmittag ein aufregendes Duell in der 6. Runde der Tirol Liga. Das Spiel endete mit einem 3:3-Unentschieden, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und sorgten für zahlreiche aufregende Szenen auf dem Platz.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Von Beginn an war das Spiel von hoher Intensität geprägt. Bereits in den ersten Minuten erspielten sich die Gäste mehrere Torchancen. In der 9. Minute konnte der SV seine erste Torchance verzeichnen, gefolgt von weiteren Chancen in der 10. und 11. Minute. Der FC Stubai hielt jedoch stark dagegen und zeigte ebenfalls Angriffslust.

In der 15. Minute konnte der SV Oberperfuss erneut eine Torchance herausspielen, während Stubai in der 21. Minute eine vielversprechende Gelegenheit hatte, die nicht verwertet werden konnte. Nur drei Minuten später gelang dem FC Stubai jedoch der Durchbruch: Simon Eberl eröffnete den Torreigen.

Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und setzten ihre Bemühungen fort. In der 28. Minute erzielte Noah Heis den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war wieder offen und beide Teams hatten bis zur Halbzeit einige Gelegenheiten, doch es blieb beim Halbzeitstand von 1:1.

Spannung bis zum Schluss - Stubaier Joker sticht in Minute 88

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Der SV Oberperfuss hatte in der 47. Minute eine riesige Torchance, konnte diese jedoch nicht nutzen. Stubai erhöhte den Druck und kam in der 62. Minute zu einem Eckball, gefolgt von einem Freistoß in der 63. Minute.

In der 73. Minute gelang dem FC Stubai schließlich durch Benjamin Selmanovic die erneute Führung zum 2:1. Doch Oberperfuss zeigte erneut seine Kämpferqualitäten und glich in der 79. Minute durch Christoph Mersa zum 2:2 aus. Die Spannung war greifbar, als sich das Spiel dem Ende näherte.

Nur fünf Minuten später drehte der SV Oberperfuss das Spiel - Nicolas Jäkel stellte auf 2:3. Die Gäste wähnten sich auf der Siegerstraße, doch der FC Stubai gab nicht auf und kämpfte bis zur letzten Minute. In der 88. Minute gelang dem ebenerst eingewechselten Lucca Filz tatsächlich der Ausgleich zum 3:3. Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden, das die Leistungen beider Teams widerspiegelte. Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo (745 Bonuspunkte)

