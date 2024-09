Beeindruckender Sieg von Absam im Schlager gegen Mayrhofen!

Details Samstag, 14. September 2024 23:35

Fußball ist am dritten Septemberwochenende 2024 in Österreich ganz sicher nicht das Hauptthema. Unwetter, Starkregen und Überflutungen haben das Land zum Großteil im Griff. In der Tirol Liga konnten zwei der angesetzten Spiele der 6. Runde am Samstag ausgetragen werden. Darunter auch der große Schlager zwischen dem Sensationsaufsteiger SV Absam und dem Titelmitfavoriten SVG Bründl Sports Mayrhofen. Nach Runde sechs muss man Absam endgültig ebenso als Titelanwärter am Zettel haben. Mit einem 4:2 Erfolg setzt sich Absam als klar besseres Team durch. Im zweiten Spiel, das angepfiffen werden konnte, trennten sich Stubai und Oberperfuss 3:3. Einige Nachtragstermine stehen schon fest. Kirchbichl spielt zum Beispiel am Mittwoch, dem 18. September, um 20 Uhr in Längenfeld.

Rasante erste Halbzeit

Der SV Absam legte einen beeindruckenden Start hin und setzte schon früh die Akzente. Bereits in der 20. Minute gelang es Philipp Riegler, die Gastgeber mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer gab den Absamern merklich Auftrieb, und nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Meyer auf 2:0. Die Fans des SV Absam jubelten begeistert über diesen fulminanten Auftakt.

SVG Mayrhofen war jedoch keineswegs bereit, sich kampflos geschlagen zu geben. Die Gäste zeigten Kampfgeist und schafften es, in der 39. Minute durch Michael Oblasser auf 2:1 zu verkürzen. Nur fünf Minuten später, kurz vor der Halbzeitpause, stellte Lucas Hauser den Gleichstand her und traf zum 2:2. Mit diesem Spielstand gingen die Mannschaften in die Kabinen, was die Spannung für die zweite Halbzeit weiter erhöhte.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv, doch es war der SV Absam, der die Kontrolle zurückerlangte. In der 49. Minute sorgte Lorenzo Linser mit einem präzisen Schuss für die erneute Führung der Gastgeber zum 3:2. Die Fans des SV Absam waren begeistert und feuerten ihre Mannschaft lautstark an.

SVG Mayrhofen versuchte weiterhin, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des SV Absam hielt stand. In der 65. Minute folgte schließlich die Entscheidung: Philipp Riegler traf erneut und erhöhte auf 4:2. Dies war sein zweites Tor im Spiel und besiegelte den verdienten Sieg der Heimmannschaft. Trotz aller Bemühungen der Gäste konnte SVG Mayrhofen keinen weiteren Treffer erzielen.

In den verbleibenden Minuten des Spiels ließ der SV Absam nichts mehr anbrennen und sicherte sich so den wichtigen Heimsieg. Die Abwehr stand sicher, und die Offensivkräfte sorgten dafür, dass SVG Mayrhofen keine Chance mehr bekam, den Rückstand zu verkürzen.

Mit diesem Sieg festigt der SV Absam seine Position in der Tabelle der Tirol Liga und kann auf eine beeindruckende Leistung zurückblicken. Die Mannschaft von Trainer Andreas Schrott zeigte sich sowohl in der Defensive als auch in der Offensive stark und konnte mit einer geschlossenen Teamleistung überzeugen. SVG Mayrhofen muss hingegen aus dieser Niederlage Lehren ziehen und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren, um wieder Punkte zu sammeln.

Anton Jozic, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Gratulation an Absam! Ein absolut verdienter Sieg für den Aufsteiger. Die ersten zwanzig Minuten verliefen sehr ausgeglichen. Absam dann aber sehr stark und mit einem Doppelschlag ging Absam 2:0 in Führung. Wir haben etwas glücklich knapp vor der Pause auf 2:2 ausgleichen können. Nach Wiederanpfiff eine Großchance für uns auf das 3:2, aber im Gegenstoß die neuerliche Führung für Absam. Dann war Absam die klar bessere Elf. Mit dem 4:2 in der 65. Minute war schon der Endstand gegeben. Absam hat absolut verdient drei Punkte gemacht!“

Tirol Liga: Absam : Mayrhofen - 4:2 (2:2)

65 Philipp Riegler 4:2

49 Lorenzo Linser 3:2

44 Lucas Hauser 2:2

39 Michael Oblasser 2:1

22 Lukas Meyer 2:0

20 Philipp Riegler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.