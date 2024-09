Haller Löwen holen mit einer starken zweiten Hälfte drei Punkte in Prutz!

Details Montag, 16. September 2024 21:46

Drei Spiele der 6. Runde der Tirol Liga konnten angepfiffen werden, vier Spiele mussten wetterbedingt verschoben werden. Der SV Hall konnte bei der SPG Oberland West antreten und hat sich drei Punkte geholt. Damit gelingt der Sprung ins Tabellenmittelfeld, allerdings ist die Lage sehr unübersichtlich. Vier bis sechs Spiele haben die Mannschaften absolviert.

Ein umkämpfter erster Durchgang

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. SPG Oberland West startete in folgender Aufstellung: Niklas Parth im Tor, Seyyid Bozkurt, Oran Yilmaz, Robin Riedl, Matthias Wohlfarter und Luca Jäger in der Defensive, sowie Julian Larcher, David Hann, Can Cakir, Rasim Demir und Manuel Buchhammer. Ihr Trainer Alexander Jäger setzte auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter.

SV Hall stellte dem folgendes Team entgegen: Luka Cutic im Tor, Jakov Mardetko, Daniel Spinn, Isa Bura, Pascal Burger, Manuel Person, Daniel Csicsvari, Alexander Atzl, Fabian Kreidl, Stefan Pantic und Filip Tomic. Trainer Kristijan Tavic hatte eine offensiv ausgerichtete Mannschaft aufgestellt, die versuchte, das Spiel von Anfang an zu dominieren.

Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell im Mittelfeld, wobei klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. Defensiv standen sowohl Oberland West als auch SV Hall sehr stabil, sodass die Offensivreihen beider Teams nur selten zum Abschluss kamen. Trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim torlosen 0:0.

SV Hall dreht nach der Pause auf

Nach der Pause kamen die Gäste aus Hall deutlich druckvoller aus der Kabine. Bereits in der 50. Minute gelang ihnen der Durchbruch. Manuel Person nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Oberland West und brachte SV Hall mit 1:0 in Führung. Dieses Tor war der Auftakt zu einer deutlich dominanteren zweiten Hälfte der Gäste.

SPG Oberland West versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Abwehr von SV Hall stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Besonders der Kapitän der Haller, Pascal Burger, dirigierte seine Mannschaft souverän und hielt die Defensive zusammen. Oberland West kam nur selten gefährlich vor das Tor von Luka Cutic.

In der Schlussphase erhöhte SV Hall noch einmal den Druck und suchte die Entscheidung. In der 90. Minute war es erneut Pascal Burger, der diesmal selbst zur Tat schritt und das 2:0 erzielte. Damit machte er endgültig den Deckel auf das Spiel und sicherte seiner Mannschaft die drei Punkte.

Mit diesem wichtigen Auswärtssieg festigt SV Hall seine Position in der Tabelle der Tirol Liga, während Oberland West trotz einer couragierten Leistung ohne Punkte bleibt. Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem verdienten 2:0 für die Gäste aus Hall.

Peter Person, Obmann SV Hall: „Es waren in Prutz zwei unterschiedliche Hälften. In Hälfte eins war SPG Oberland das bessere Team und der SV Hall ging mit viel Glück mit 0:0 in die Pause. In Halbzeit zwei stellte der Haller Trainer etwas um und der SV Hall war plötzlich wie ausgewechselt. Sie dominierten das Spiel und der Sieg ging deshalb auch in Ordnung.“

Tirol Liga: Oberland West : SV Hall - 0:2 (0:0)

90 Pascal Burger 0:2

50 Manuel Person 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.