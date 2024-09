Kantersieg von Oberperfuss gegen Längenfeld!

Details Sonntag, 22. September 2024 19:02

Den höchsten Erfolg der 7. Runde der Tirol Liga konnte der SV Weber Beton Oberperfuss gegen den SV Längenfeld feiern. Das kam aber wohl auch zustande, da Längenfeld am Mittwoch in einem kräfteraubenden Spiel ein überraschendes 2:2 in Kirchbichl erreichen konnte. Oberperfuss gehört aber ganz klar zu den Top-Teams der Liga. Das sieht man auch in der Tabelle. Zwei Punkte hinter dem Top-Duo Kirchbichl und Absam liegt Oberperfuss auf Platz drei. Kirchbichl konnte knapp die Tabellenführung übernehmen, da Sensationsaufsteiger Absam in Umhausen über ein 1:1 nicht hinauskam und Kirchbichl gegen Breitenbach klar mit 4:0 gewinnen konnte.

Frühe Führung und Kontrolle durch den SV Oberperfuss

Das Spiel begann sofort mit einem hohen Tempo und der SV Oberperfuss setzte den SV Längenfeld von Beginn an unter Druck. In der 31. Minute gelang schließlich die verdiente Führung für den SV Oberperfuss durch Simon Kirchmair, der die Kugel zum 1:0 im Netz versenkte. Nur acht Minuten später erhöhte Kapitän Philipp Andrä auf 2:0. Eine schöne Einzelleistung führte dazu, dass er den Ball sicher im Tor unterbrachte.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, baute Nicolas Jäkel die Führung weiter aus. Eine direkt verwandelte Ecke von Jäkel ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und brachte den SV Oberperfuss mit 3:0 in Front. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem dominanten Auftritt des SV Oberperfuss. Christoph Mersa erhöhte in der 53. Minute auf 4:0. Der Mittelfeldspieler setzte sich gekonnt durch und schloss den Angriff mit einem präzisen Schuss ab. Nur acht Minuten später war es wieder Nicolas Jäkel, der den Ball zum 5:0 ins Netz beförderte.

Das Torfestival ging weiter, als Tobias Obkircher in der 68. Minute das sechste Tor für den SV Oberperfuss erzielte. Obkircher nutzte die Unordnung in der Abwehr des SV Längenfeld aus und verwandelte sicher. In der 72. Minute setzte Samir Hofinger noch einen drauf und traf zum 7:0 für den SV Oberperfuss.

Der SV Längenfeld konnte in der 86. Minute durch Samuel Jeitner zwar noch einen Ehrentreffer erzielen, doch dies änderte nichts an der klaren Überlegenheit des SV Oberperfuss. In der letzten Minute der regulären Spielzeit krönte Noah Heis die herausragende Leistung seiner Mannschaft mit dem achten Tor. Der Schlusspfiff folgte kurz danach und besiegelte den 8:1-Sieg für den SV Oberperfuss.

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „In allen Phasen der Partie hat unsere Mannschaft sehr gut agiert. Wir haben allerdings lange gebraucht, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Auf alle Fälle ein verdienter Sieg. Dass wir uns dann am Ende so klar durchsetzen konnten, liegt wohl daran, dass man bei Längenfeld doch die kräfteraubende Partie beim starken 2:2 in Kirchbichl gemerkt hat. Längenfeld konnte einfach nichts mehr entgegensetzen und so kam es dann zum 8:1. Aber das soll die Leistung meiner Mannschaft nicht schmälern, heute war sehr viel Gutes dabei!“

Tirol Liga: Oberperfuss : Längenfeld - 8:1 (3:0)

90 Noah Heis 8:1

86 Samuel Jeitner 7:1

72 Samir Hofinger 7:0

68 Tobias Obkircher 6:0

61 Nicolas Jäkel 5:0

53 Christoph Mersa 4:0

42 Nicolas Jäkel 3:0

39 Philipp Andrä 2:0

31 Simon Kirchmair 1:0

