Haller Löwen fighten bis zur letzten Sekunde, verlieren aber gegen Münster!

Details Montag, 23. September 2024 23:57

In der 7. Runde der Tirol Liga konnte sich der SC Münster knapp beim SV Hall mit 1:0 durchsetzen. Münster konnte damit Tabellenplatz fünf erobern und hat nach Verlustpunkten den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Kirchbichl hat die Tabellenführung übernommen, punktemäßig auf Augenhöhe mit Absam.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Hall und dem SC Münster begann mit dem Anpfiff und sofort wurde klar, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen. Der SV Hall startete mit Luka Cutic im Tor und einer defensiv stabilen Formation, während SC Münster auf David Dreossi im Tor und eine kompakte Abwehrkette setzte. Beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts, und es entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem vorerst die Abwehrreihen dominierten.

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen klaren Torchancen. Die Defensiven beider Mannschaften standen sehr sicher und ließen kaum Raum für die Angreifer. SV Hall versuchte es immer wieder über die Flügel mit Alexander Atzl und Daniel Csicsvari, doch die Abwehr von SC Münster, angeführt von Maximilian Zeindl und Stefan Mauracher, stand sicher. Auch auf der Gegenseite gelang es dem SC Münster nicht, die Abwehr von SV Hall entscheidend zu durchbrechen. So endete die erste Halbzeit torlos, ohne dass einer der beiden Torhüter ernsthaft geprüft wurde.

Dramatik in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, beide Teams blieben in ihrer defensiven Grundordnung und ließen nur wenige Chancen zu. Im Verlauf des Spiels übernahm SC Münster jedoch zunehmend die Kontrolle im Mittelfeld und drängte auf die Führung. Besonders auffällig war der Einsatz von Selcuk Temiz, der immer wieder gefährliche Akzente setzte.

Die entscheidenden Szenen des Spiels ereigneten sich in den letzten Minuten. Zunächst wurde Engin Aysel von SV Hall in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was das Team zusätzlich schwächte. Diese Überzahl nutzte SC Münster eiskalt aus. Nur eine Minute später, in der 89. Spielminute, gelang Selcuk Temiz der entscheidende Treffer. Mit einem präzisen Schuss ließ er Luka Cutic im Tor von SV Hall keine Chance und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

In den verbleibenden drei Minuten Nachspielzeit versuchte der SV Hall noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch SC Münster verteidigte die knappe Führung geschickt und ließ keine weiteren Chancen zu. Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für die Gäste aus Münster.

Mit diesem späten Siegtreffer sicherte sich SC Münster drei wichtige Punkte und festigte seine Position in der Tabelle der Tirol Liga. Für den SV Hall hingegen bedeutet die knappe Niederlage einen Rückschlag, doch die Mannschaft zeigte trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung, auf der sie in den kommenden Spielen aufbauen kann.

Peter Person, Obmann SV Hall: „Die junge Haller Mannschaft war in diesem Spiel sehr dominant und hatte wesentlich mehr Spielanteile. Sie spielte sich auch einige Torchancen heraus, welche jedoch nicht genützt wurden. Münster verteidigte sich geschickt und gewann durch einen Eckball in der 89. Minute das Spiel. Die Haller Löwen gaben trotzdem nicht auf und versuchten bis zum Schlusspfiff in der 96. Minute noch den Ausgleich zu erzielen. Diesen Einsatz honorierten die über 400 Zuschauer. Es war wieder ein großes Fest auf der Lend!“

Tirol Liga: SV Hall : Münster - 0:1 (0:0)

89 Selcuk Temiz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.