Deutlicher Erfolg von Stubai in Natters!

Details Dienstag, 24. September 2024 00:08

Natters Trainer Aleksandar Matic zieht seine Linie durch und die Niederlage im Ausmaß von 1:5 gegen den FC Stubai geht auf ihn. Stubai kann mit diesem Auswärtssieg Natters in der Tabelle der Tirol Liga überholen und erobert nach der 7. Runde Platz sieben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der Anpfiff markierte den Beginn einer intensiven Partie zwischen dem FC Natters und dem FC Stubai. Bereits in der 15. Minute gab es den ersten Aufreger, als Matthias Mayerhofer für den FC Stubai aus der Distanz knapp am Tor vorbeischoss. In den folgenden Minuten erarbeiteten sich die Gäste aus dem Stubaital mehrere Ecken, die jedoch von der Abwehr des FC Natters erfolgreich abgewehrt wurden.

In der 31. Minute fiel dann das erste Tor der Partie: Benjamin Selmanovic nutzte eine Ecke und brachte den FC Stubai mit 1:0 in Führung. Der FC Natters ließ sich jedoch nicht beeindrucken und antwortete prompt. In der 33. Minute setzte Gabriel Cede einen Schuss ab, der jedoch vom Torhüter des FC Stubai zur Ecke abgewehrt wurde. Kurz darauf gelang Tobias Muigg der Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Nach einem Zuspiel von Florian Schweighofer köpfte Muigg den Ball ins Netz und sorgte so für den 1:1-Halbzeitstand.

FC Stubai dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte Matthias Mayerhofer den FC Stubai erneut in Führung. Sein Treffer in der 47. Minute leitete eine dominierende Phase der Gäste ein. Der FC Natters bemühte sich um eine Antwort, doch die Abwehr des FC Stubai stand sicher und ließ keine gefährlichen Angriffe zu.

In der 59. Minute erhielt der FC Stubai einen Elfmeter, den Egemen Kahraman souverän verwandelte und somit die Führung auf 3:1 ausbaute. Die Gäste gaben sich damit jedoch nicht zufrieden und erhöhten weiter den Druck. Patrik Drago erzielte in der 67. Minute das 4:1 für den FC Stubai und machte damit endgültig klar, dass die Punkte an diesem Tag ins Stubaital gehen würden.

Die Gastgeber aus Natters versuchten noch einmal alles, um das Spiel zu drehen, aber die wenigen Chancen, die sich ihnen boten, konnten sie nicht nutzen. In der 74. Minute parierte der Torhüter des FC Stubai einen Distanzschuss, und auch die folgenden Schüsse verfehlten ihr Ziel. Kurz vor Schluss setzte Tobias Ribis mit seinem Treffer in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand für den FC Stubai.

Nach vierminütiger Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel und besiegelte damit den klaren Sieg des FC Stubai. Mit diesem Erfolg klettert der FC Stubai in der Tabelle der Tirol Liga weiter nach oben, während der FC Natters trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte aus der Partie geht.

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Die 5:1-Niederlage geht auf mich, ich glaube trotz dieser Niederlage an meine jungen Spieler. Heute Durchschnittsalter 20,18 Jahre! Ich würde das nächste Mal es genauso machen. Spieler, die nicht die ganze Woche trainieren wegen Urlaub, werden nicht im Kade sein. Nur wenn ich keine Spieler mehr habe, dann werde ich auch Urlauber spielen lassen. Aber Gott sei Dank gibt es viele Spieler und sie sind die goldene Generation des FC Natters. Das garantiere ich! Dieser Weg mit jungen Spielern wird fortgesetzt, wir haben es begonnen und es gibt kein zurück mehr. Gratulation an Stubai!“

Tirol Liga: FC Natters : FC Stubai - 1:5 (1:1)

86 Tobias Ribis 1:5

67 Patrik Drago 1:4

60 Egemen Kahraman 1:3

48 Matthias Mayerhofer 1:2

38 Tobias Muigg 1:1

31 Benjamin Selmanovic 0:1

