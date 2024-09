SV Brixen feiert knappen 1:0-Sieg gegen Natters

Details Mittwoch, 25. September 2024 23:17

Im Nachtragsspiel der 6. Runde der Tirol Liga setzte sich der SV Brixen knapp mit 1:0 gegen den FC Natters durch. Das einzige Tor des Abends erzielte Michael Grahammer in der 55. Minute. Während der SV den zweiten Saisonsieg feierte, musste Natters im dritten Auswärtsspiel die erste Niederlage einstecken.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Zu Beginn des Spiels tasteten sich beide Mannschaften erst einmal ab. In der 11. Minute hatte FC-Akteur Alexander Plattner die erste Möglichkeit, sein Freistoß von der rechten Seite ging jedoch links am Tor vorbei. Der SV Brixen antwortete mit einem Eckball in der 14. Minute, der jedoch keinen Erfolg brachte.

Natters kam in der 20. Minute erneut gefährlich vor das Tor, als ein Laufpass auf Tobias Muigg geschickt wurde. Ein Brixner Verteidiger konnte den Ball jedoch ins Torout klären. Eine weitere Ecke der Natterer in der 22. Minute brachte ebenfalls keinen Erfolg.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb das Spiel offen, mit leichten Vorteilen für den SV. In der 31. Minute wurde ein Schuss der Brixner zur Ecke abgefälscht, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Ein Freistoß aus dem Mittelfeld kurz danach wurde vom FC-Goalie sicher gefangen. Ein Kopfball von Brixen in der 45. Minute ging klar am Tor vorbei. Zur Halbzeit stand es somit 0:0, beide Teams wirkten nach den Spielen vom Sonntag etwas müde.

Entscheidung durch Grahammer

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute setzte Tobias Moser ein erstes Zeichen für den SV Brixen, sein Schuss ging jedoch ins Torout. In der 54. Minute zeigte der FC-Torwart eine starke Parade, als er einen halbhohen Schuss im Fallen klären konnte.

Eine Minute später war es dann soweit: Michael Grahammer brachte den SV Brixen in Führung. Nach einem Laufpass rannte er unbedrängt in den Strafraum und schloss souverän ab. Dieses Tor sollte sich als der entscheidende Treffer des Abends herausstellen.

In der 60. Minute konnte Tobias Moser einen steilen Laufpass an der linken Seite nicht erlaufen. In der 65. Minute erkämpfte sich Moser erneut den Ball an der gegnerischen Strafraumgrenze, sein Abschluss wurde jedoch vom starken Natters-Torwart Leon Trenkwalder vereitelt. Ein schneller Angriff der Brixner in der 72. Minute brachte erneut Gefahr, doch Trenkwalder war wieder zur Stelle.

Der FC Natters kam in der 74. Minute zu einem Doppeltausch, der zunächst für Verwirrung sorgte, da das Spiel vor dem zweiten Wechsel bereits wieder freigegeben wurde. In der 78. Minute zeigte Trenkwalder erneut eine starke Parade, als er einen Schuss aus der Distanz mit einem Hechtsprung abwehrte.

Natters erhöhte in den letzten Minuten den Druck, doch es sollte nicht zum Ausgleich reichen. Fabian Kochs Schuss in der 81. Minute ging ans Außennetz. In der 87. Minute versuchte Brixen noch einmal einen Angriff, doch Trenkwalder war schnell genug zur Stelle. In der 89. Minute wurden drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, doch Brixen verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (37949 Bonuspunkte)

Tirol Liga: Brixen : FC Natters - 1:0 (0:0)

55 Michael Grahammer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.