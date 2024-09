FC Stubai bezwingt Oberland West in spannendem Duell

Der FC Stubai konnte sich in einem packenden Spiel der 8. Runde der Tirol Liga mit 3:1 gegen SPG Oberland West durchsetzen. Vor heimischem Publikum zeigte die Mannschaft von Anfang an eine entschlossene Leistung und sicherte sich durch Tore von Matthias Mayerhofer, Patrik Drago und Kamber Aksoy den verdienten Sieg. Die Gäste aus Oberland West kamen trotz zwischenzeitlichem Ausgleich und kämpferischer Leistung nicht über eine Niederlage hinaus.

Frühe Führung und Platzverweis

Das Spiel begann mit einer Verzögerung von zehn Minuten, aber das hinderte die Gastgeber nicht daran, sofort das Heft in die Hand zu nehmen. Bereits in der zweiten Minute erspielte sich der FC Stubai zwei Großchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Der Druck der Gastgeber zahlte sich aus: In der 14. Minute erzielte Matthias Mayerhofer nach einer gelungenen Kombination das 1:0 für den FC Stubai.

Oberland West versuchte daraufhin, ins Spiel zu finden. Doch das nächste bedeutende Ereignis ließ die Gäste weiter ins Hintertreffen geraten: In der 26. Minute sah Florian Kofler von Oberland West die Rote Karte, was die Aufgabe für seine Mannschaft noch schwieriger machte. Trotz des Unterzahlspiels versuchte Oberland West weiter mitzuhalten, aber der FC Stubai dominierte die erste Halbzeit und ging mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Hausherren gewinnen in Überzahl

Nach dem Wiederanpfiff kam Oberland West überraschend stark aus der Kabine und erzielte in der 48. Minute durch David Hann den Ausgleich zum 1:1. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. In der 56. Minute stellte Patrik Drago die Führung für den FC Stubai wieder her und sorgte für das 2:1.

Der FC Stubai ließ sich nicht beirren und setzte Oberland West weiter unter Druck. Nach mehreren Eckbällen und einem Freistoß in der 64. Minute war es schließlich Kamber Aksoy, der in der 65. Minute mit einem weiteren Treffer für das 3:1 sorgte. Dieses Tor war ein entscheidender Moment im Spiel, da es den Widerstand der Gäste endgültig brach.

In den letzten 20 Minuten der Partie versuchte der FC Stubai, das Spiel zu kontrollieren und den Vorsprung sicher über die Zeit zu bringen. Mehrere Eckbälle und Freistöße in den Minuten 75, 78, 83, 84 und 86 zeigten, dass die Gastgeber weiterhin offensiv blieben und keine Chance für Oberland West ließen, nochmals gefährlich zu werden.

Am Ende blieb es beim 3:1 für den FC Stubai, die damit einen wichtigen Sieg in der 8. Runde der Tirol Liga feiern konnten. Oberland West musste sich trotz tapferer Leistung und eines zwischenzeitlichen Ausgleichs geschlagen geben und verließ das Spielfeld mit leeren Händen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo (845 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Matteo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.