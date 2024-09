SV Kirchbichl triumphiert beim SV Absam mit 2:0

Im Duell der Tirol Liga setzte sich der SV Kirchbichl am Ende deutlich gegen den SV Absam durch. Trotz dominanter Spielweise und zahlreicher Torchancen der Gäste konnte der Tabellenzweite erst spät den Sack zumachen. Die Zebras fanden über die gesamte Spielzeit hinweg kein probates Mittel gegen die aggressive und druckvolle Spielweise des Leaders. Hier ist der Bericht über die spannenden 96 Minuten, die mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Kirchbichl endeten.

Starker Beginn von SV Kirchbichl

Das Spiel startete mit hohem Tempo und der SV Kirchbichl setzte die Zebras von Anfang an unter Druck. Bereits in der 4. Minute kam Fabio Kühmaier nach einer Ecke zur ersten Kopfballchance, die jedoch über das Tor ging. Kurze Zeit später, in der 9. Minute, blockte Mattia Geljic einen scharfen Schuss von Sebastian Randu, der aus einem Absamer Abspielfehler resultierte. Der Druck der Gäste war spürbar und führte zu einer Reihe von gefährlichen Aktionen.

In der 10. Minute brannte es erneut im Strafraum von SV Absam nach einer Ecke, doch Manuel Treichl verpasste den Ball nur um Haaresbreite. SV Kirchbichl war in diesen ersten Minuten eindeutig das dominierende Team, was sich auch in der 19. Minute zeigte, als Randu allein vor dem Absamer Keeper Adrian Warmuth scheiterte. Eine Minute später, in der 20. Minute, war es dann soweit: Nico Jamnig brachte eine Ecke von links herein, und Fabio Kühmaier traf per Kopf zur verdienten 1:0-Führung für die Gäste.

Der Druck blieb auch nach dem Führungstreffer hoch. In der 23. Minute konnte Randu eine schöne Flanke von Andreas Fuchs nicht verwerten, und in der 26. Minute verfehlte ein Schuss von Thomas Wechselberger das lange Eck nur knapp. Die Zebras hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und kamen nur selten vor das Tor von Peter Hajda. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit für SV Absam ereignete sich in der 36. Minute, als Lukas Meyer nach einem weiten Pass nur zu einem Pressball mit Hajda kam.

Entscheidung in der Schlussphase - 2:0 am Ende

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit Chancen für den SV Kirchbichl. In der 55. Minute hatte Elias Kaindl nach einem Pass von Christoph Gschösser eine gute Möglichkeit, die jedoch von Warmuth entschärft wurde. Eine Minute später scheiterte Kühmaier aus guter Position am Absamer Keeper. Kirchbichl blieb weiterhin dominant und erarbeitete sich in der 57. Minute erneut eine Chance, als Randu nach einer Vorlage von Kaindl hängen blieb.

In der 67. Minute erhielt der SV Kirchbichl einen Elfmeter nach einem Foul von Philipp Prudlo an Thomas Auer. Andreas Fuchs trat an, doch Warmuth parierte den Strafstoß. Die Zebras konnten sich jedoch nicht lange über diese Rettung freuen, denn der Druck der Gäste ließ nicht nach. In der 71. Minute klärte Mattia Geljic spektakulär nach einem Kopfball von Jamnig auf der Linie.

Erst in der 85. Minute kam SV Absam zu einer nennenswerten Offensivaktion, als Gabriel Teker einen Fernschuss abgab, der jedoch über das Tor ging. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, in der 87. Minute, hielt Warmuth erneut sensationell gegen Fuchs und bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand. Doch dann, in der 90. Minute, fiel die Entscheidung: Jumaa erkämpfte sich auf der Mittelauflage den Ball, Gschösser überlauert die Situation und schießt sofort. Warmuth stand zu weit vor seinem Tor und konnte nur noch nachschauen, wie der Ball im Netz landete – 2:0 für SV Kirchbichl.

Nach drei Minuten Nachspielzeit war das Spiel vorbei. Der SV Kirchbichl zeigte eine überzeugende Leistung und siegte hochverdient mit 2:0 gegen den SV Absam, der an diesem Tag keine nennenswerte Torchance herausspielen konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Franz Hechl (18566 Bonuspunkte)

