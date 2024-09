Offensive von Oberperfuss nicht zu bremsen: Klarer Erfolg auch in Breitenbach!

Details Sonntag, 29. September 2024 13:00

Der SV Weber Beton Oberperfuss hat nach der achten Runde der Tirol Liga den zweiten Tabellenplatz erklommen. Mit einem starken 5:0 Erfolg beim SV Breitenbach kann man den SV Absam, der im Spitzenspiel zu Hause dem SV Kirchbichl mit 0:2 unterliegt – auf Tabellenplatz drei verdrängen. Oberperfuss damit weiterhin zwei Punkte hinter Leader Kirchbichl.

Überlegene Gäste in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und schon nach sechs Minuten setzte die Nummer 7 von SV Oberperfuss ein erstes Zeichen, als sein Schuss von Torggler über die Latte gelenkt wurde. Die Gäste machten weiter Druck und wurden in der 16. Minute belohnt: Eine einstudierte Standard-Variante führte zum ersten Tor, als Christoph Mersa den Ball unhaltbar für Torggler ins Netz lenkte. Nur fünf Minuten später baute Oberperfuss die Führung weiter aus. Christoph Mersa kam frei zum Abschluss am Sechzehner und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Kreuzeck zum 0:2.

Der SV Breitenbach hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und die Gäste nutzen ihre Chancen konsequent. In der 33. Minute hatten sie erneut eine große Möglichkeit, als ein Querpass perfekt für Philipp Andrä aufgelegt wurde, doch der Ball kullerte knapp am Pfosten vorbei. Drei Minuten später zeigte Oberperfuss erneut seine Effizienz. Philipp Andrä verwandelte einen Elfmeter sicher zum 0:3, nachdem Ingruber die Nummer 23 der Gäste im Strafraum gefoult hatte.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Philipp Andrä mit seinem zweiten Tor des Tages auf 0:4. Nach einem Steilpass auf der linken Seite folgte ein präziser Stanglpass, den Andrä ohne Probleme verwertete. Die erste Halbzeit endete somit mit einer deutlichen Führung für die Gäste, und die Zuschauer konnten sich in der Pause auf Schweinsbraten und Weißwürste in der Kantine freuen.

SV Oberperfuss lässt nichts anbrennen

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der SV Oberperfuss das Geschehen. In der 50. Minute schien der SV Breitenbach einen kleinen Hoffnungsschimmer zu haben, als ein vermeintliches Tor jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde. Kurz darauf hatte Oberperfuss erneut eine Topchance, als Nicolas Jäkel aus gut 13 Metern nur die Stange traf.

Die Gäste ruhten sich nicht auf ihrer komfortablen Führung aus und setzten weiterhin auf Offensive. In der 80. Minute krönte Philipp Andrä seine herausragende Leistung mit einem weiteren Treffer zum 0:5, was gleichzeitig den Endstand markierte. Trotz vereinzelter Chancen, wie einem Abschluss von Özüyer aus knapp 20 Metern in der Anfangsphase, konnte der SV Breitenbach die Gäste-Defensive nicht überwinden.

Mit dem Schlusspfiff stand das deutliche Ergebnis von 0:5 fest, und der SV Oberperfuss konnte einen weiteren souveränen Sieg in der Tirol Liga verbuchen. Der Sieg war hochverdient, und besonders die starke Offensivleistung, angeführt von Philipp Andrä, war beeindruckend.

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber beton Oberperfuss: „Sehr tiefer Boden, wir waren von Anfang an spielbestimmend. Zwei schnelle Tore in der 16. und 21. Minute haben uns zusätzlich Sicherheit gegeben. Noch vor der Pause konnten wir auf 4:0 stellen, in der 80. Minute der letzte Treffer zum 5:0 Endstand. Sehr gute Offensivleistung meiner Mannschaft in letzter Zeit und das ist sehr erfreulich. Breitenbach hat sich aber trotz der klaren Niederlage sehr engagiert gewehrt und hätte absolut zumindest den Ehrentreffer verdient.“

Tirol Liga: Breitenbach : Oberperfuss - 0:5 (0:4)

80 Philipp Andrä 0:5

42 Philipp Andrä 0:4

36 Philipp Andrä 0:3

21 Christoph Mersa 0:2

16 Nicolas Jäkel 0:1

