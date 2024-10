FC Natters bezwingt Breitenbach in torreichem Duell

Der FC Koch Türen Natters hat in einem abwechslungsreichen Spiel den SV Breitenbach mit 4:2 geschlagen. Die Partie der Tirol Liga war von Beginn an von Offensivaktionen geprägt, und beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Breitenbach ging früh in Führung, doch die Hausherren zeigten Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Breitenbach mit Blitzstart - Hausherren drehen Spiel

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der zweiten Minute erzielte Mario Ingruber das 1:0 für die Gäste aus Breitenbach. Nach einem Einwurf gelangte der Ball zu ihm, und er verwandelte souverän. Doch die Antwort des FC Natters ließ nicht lange auf sich warten. Florian Schweighofer zeigte in der 11. Minute sein Können und überwand den Torhüter der Gäste mit einem eleganten Lupfer.

In der 39. Minute übernahm der FC Natters die Führung. Paul Mayerl nutzte eine unübersichtliche Situation nach einer Ecke und schoss zum 2:1 ein. Der Druck auf die Gäste nahm zu, und Breitenbach musste sich zunehmend in die Defensive begeben. In der ersten Halbzeit blieben jedoch weitere Treffer aus, und so ging es mit einer knappen Führung für die Gastgeber in die Pause.

Natters nutzt Überzahl

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. In der 66. Minute schlug Breitenbach erneut zu. Dusan Vasic erzielte nach einem herrlichen Weitschuss den 2:2-Ausgleich. Doch nur drei Minuten später wurde ein Foulspiel im Strafraum von Breitenbach mit einem Elfmeter für Natters geahndet. Hadis Limani trat an und verwandelte sicher zum 3:2, obwohl der gegnerische Torhüter noch mit den Fingerspitzen am Ball war.

Die Schlussphase war von Chancen auf beiden Seiten geprägt. In der 70. Minute musste Breitenbach einen Rückschlag hinnehmen, als Marco Fuchs nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Natters nutzte die Überzahl, um den Druck weiter zu erhöhen. Fabian Koch stellte schließlich in der 87. Minute den Endstand her. Mit einem präzisen Schuss besiegelte er das 4:2 und damit den verdienten Heimsieg für den FC Natters.

Bis zum Abpfiff blieben beide Teams bemüht, doch weitere Treffer fielen nicht. Natters konnte mit dem vierten Tor das Spiel endgültig zu seinen Gunsten entscheiden, während Breitenbach trotz kämpferischer Leistung ohne Punkte abreisen musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (38399 Bonuspunkte)

Tirol Liga: FC Natters : Breitenbach - 4:2 (2:1)

87 Fabian Koch 4:2

69 Hadis Limani 3:2

66 Dusan Vasic 2:2

39 Paul Mayerl 2:1

11 Florian Schweighofer 1:1

3 Mario Ingruber 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.