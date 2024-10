Mayrhofen hält mit Sieg in Hall Kontakt zur Tabellenspitze

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:24

In der 9. Runde der Tirol Liga musste das Spiel des Tabellenführers Kirchbichl gegen die Union wetterbedingt verschoben werden. Dadurch konnte sich Oberperfuss mit einem 5:2 Erfolg gegen Absam an die Tabellenspitze setzen. Verfolger SVG Bründl Sports Mayrhofen hält aber mit einem 4:0 beim SV Hall Kontakt zur Tabellenspitze. Diesen Kontakt hat der SV Absam durch die Niederlage im Spitzenspiel in Oberperfuss nun etwas verloren.

Ein spannender Auftakt ohne Tore

Das Spiel begann mit einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis. Beide Teams zeigten von Beginn an Engagement und suchten nach Möglichkeiten, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften arbeiteten jedoch effizient und verhinderten in der ersten Halbzeit jegliche Torerfolge. Sowohl der SV Hall als auch der SVG Mayrhofen hatten ihre Chancen, doch die Torhüter hielten ihre Kästen sauber. Der Pausenpfiff ertönte mit einem 0:0, was bedeutete, dass in der zweiten Halbzeit noch alles offen war.

SVG Mayrhofen zieht davon

Nach der Halbzeitpause fand SVG Mayrhofen schnell seinen Rhythmus und ging frühzeitig in Führung. In der 48. Minute war es Christian Pendl, der den Bann brach und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Diese frühe Führung setzte den SV Hall unter Druck, doch sie konnten nicht auf das Gegentor antworten. Der SV Hall kämpfte darum, ins Spiel zurückzufinden, während SVG Mayrhofen weiterhin offensiv agierte.

In der 67. Minute gelang es Lucas Hauser, die Führung auf 2:0 auszubauen. Sein Treffer war ein weiteres Zeichen für die Reife der Mannschaft, die die Gäste nach der Pause an den Tag legten. Das Spielgeschehen war nun klar zugunsten der Mayrhofener. Nur drei Minuten später, in der 70. Minute, machte Michael Eberl das 3:0 für die Gäste und erhöhte damit den Druck auf die Heimmannschaft weiter.

Der SV Hall schien keine Antwort auf die Spielfreude der Gäste zu finden. SVG Mayrhofen ließ nicht locker und suchte weiterhin den Abschluss. In der 79. Minute setzte Matthias Eberharter den Schlusspunkt auf eine beeindruckende Leistung seiner Mannschaft mit dem 4:0. Damit war das Spiel entschieden, und die routinierte Mannschaft des SVG Mayrhofen konnte einen souveränen Sieg mit nach Hause nehmen.

Peter Person, Obmann SV Hall: „Die reifere Mannschaft hat verdient, allerdings etwas zu hoch gewonnen!“

Tirol Liga: SV Hall : Mayrhofen - 0:4 (0:0)

79 Matthias Eberharter 0:4

70 Michael Eberl 0:3

67 Lucas Hauser 0:2

48 Christian Pendl 0:1

