Oberland West gibt nach Sieg gegen Längenfeld die rote Laterne ab!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 21:45

Am Tabellenende der Tirol Liga gab es in der 9. Runde das direkte Duell zwischen der SPG Oberland West und dem SV Längenfeld. Oberland West gewann mit 2:0 und konnte damit die rote Laterne an den SV Breitenbach weitergeben. Breitenbach unterlag in Natters mit 2:4. Auf Platz zehn der SV Hall mit acht Zählern, Die Union (mit einem Spiel weniger) und Oberland West haben es auf fünf Punkte gebracht. Das neue Duo am Tabellenende Längenfeld und Breitenbach mit vier Punkten.

Spielanalyse aus der Sicht von Oberland West

Als der Schlusspfiff vom Schiedsrichter ertönte, waren zahlreiche Jubelschreie in Richtung Prutzer Nachthimmel zu hören. Unsere Burschen konnten den SV Längenfeld mit 2:0 bezwingen und sich damit den ersten Dreier in dieser Saison sichern. Nach dem Ehrenanstoß, dieses Mal durchgeführt von Harald Falkner von der Firma Swietelsky und unserem sportlichen Leiter Hannes Schranz, startete die SPG richtig schwungvoll in die Partie und durfte bereits in Minute 6 das erste Mal an diesem Abend jubeln: Die Freistoßflanke von David Hann fand Kapitän Oran Yilmaz und dieser bugsierte das Leder mit einem herrlichen Kopfball über den SVL-Keeper hinweg in die Maschen.

Auf der Gegenseite hatten die Gäste nur 100 Sekunden später die große Chance auf den Ausgleich, doch Nino Venier schoss den Ball glücklicherweise um wenige Zentimeter am Tor vorbei.

In Minute 22 folgte der nächste SPG-Streich: Benjamin Schranz mit dem tollen Zuspiel auf David Hann, welcher den Keeper umkurvte und abschloss, mit seinem Versuch allerdings an einem Längenfelder Verteidiger scheiterte. Der Ball kam nochmals zu unserem Offensivspieler und dieser bediente Rasim Demir. Rasim behielt die Ruhe und Übersicht und schoss den Ball wunderbar in den oberen Winkel zum 2:0.

Fünf Minuten später hätte die SPG die Partie bereits entscheiden können, doch David Hann scheiterte vom Elfmeterpunkt am Schlussmann der Gäste. Danach tat sich bis zur Pause nichts Nennenswertes mehr und deshalb ging die SPG mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik des Spiels enorm: Die Gäste kamen mit vollem Elan aus der Kabine, die SPG zu passiv und daher viel in der Defensive. Zwischen Minute 47 und Minute 51 hatten die Gäste gleich vier gute Einschussgelegenheiten. Die SPG durfte sich bei Keeper Niklas Parth bedanken, welcher einen Sahnetag im Kasten erwischte bzw. auch bei der Längenfelder Offensive, welche die guten Gelegenheiten zu einfach liegen ließ.

Ein altes Fußballsprichwort lautet: "Der Schiedsrichter zeigte eine gute Leistung, wenn man nicht über ihn sprechen muss." An diesem Abend war das leider nicht der Fall. Konnte man dem Schiedsrichter in der ersten Halbzeit noch so etwas wie eine Linie attestieren, war diese in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr vorhanden. Alles begann in Minute 54: Julian Larcher war durch, zog in den Strafraum, legte sich die Kugel perfekt zurück und wurde von einem Verteidiger des SVL klar im Sechzehner gefoult. Einen schöneren Elfmeter kann man eigentlich nicht pfeifen, doch die Pfeife blieb stumm. Gleiches war wenige Sekunden später auf der Gegenseite der Fall. Auch sonst sorgte der Unparteiische mit einigen Pfiffen für Kopfschütteln.

Im Spiel tat sich dann lange nicht mehr viel. Die Gäste zwar am Drücker, aber bis in die 70. Minute ohne eine weitere nennenswerte Chance. Dann hatten unsere Jungs allerdings nochmals richtig Glück, als sie sich in höchster Not befreien konnten.

Dass man bei einem Spiel nicht nur am Platz bei der Sache sein muss, sondern auch auf der Tribüne, das musste ein Zuschauer leidvoll erfahren, als er bei einem Klärungsversuch von Matthias Wohlfarter voll getroffen wurde. Wir wünschen gute Besserung und hoffen, dass nichts passiert ist.

Die letzte Chance der Partie gehörte der SPG: Der eingewechselte Sandro Westreicher übernahm eine Hereingabe sehenswert per Volleyschuss, der Ball strich allerdings knapp am Tor der Gäste vorbei.

So blieb es beim 2:0 für die SPG und es durfte endlich der erste Sieg in der laufenden Meisterschaft bejubelt werden. In der zweiten Hälfte hatte man fast das Gefühl, dass die Jungs Angst vor dem Siegen bekommen haben, aber eine starke erste Hälfte und ein überragender Niklas Parth im Tor waren ausschlaggebend für den Dreier, welcher anschließend beim Oktoberfest gebührend zelebriert wurde.

Gratulation zum Sieg an unsere Jungs und an unser Trainerteam! Weiter geht es mit dem Auswärtsspiel beim SV Breitenbach.

Tirol Liga: Oberland West : Längenfeld - 2:0 (2:0)

22 Rasim Demir 2:0

6 Oran Yilmaz 1:0

