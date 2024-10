Stubai festigt Mittelfeldplatz mit Dreier in Brixen

Details Montag, 07. Oktober 2024 18:35

In der 9. Runde der Tirol Liga konnte der FC Stubai im direkten Duell den SV Brixen in der Tabelle überholen. Stubai siegt 4:2 und liegt nun auf Platz sieben der Tabelle, einen Platz und zwei Punkte dahinter Brixen. Das Mittelfeld reicht aktuell von Münster über Umhausen bis zu Stubai, Brixen und Natters. Diese Mannschaften trennen nur drei Punkte.

Stubai geht in Führung

Nachdem die erste Hälfte ohne Tore verstrichen war, entwickelte sich die Partie nach dem Seitenwechsel schnell zu einem mitreißenden Spektakel. Der FC Stubai machte als erstes auf sich aufmerksam, als Matthias Mayerhofer in der 51. Minute das 1:0 für die Gäste erzielte. Mayerhofer nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber und schoss seine Mannschaft in Führung.

Nur wenige Minuten später, in der 58. Minute, schlug der FC Stubai erneut zu. Diesmal war es Lukas Mair, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Mair setzte sich im Strafraum der Brixner durch und vollendete souverän, wodurch die Gäste ihre Führung weiter festigten. Der SV Brixen war sichtlich bemüht, die Partie wieder in die eigenen Hände zu nehmen, doch die Stubaier Abwehr stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

SV Brixen kämpft, doch Stubai bleibt dominant

In der 72. Minute erhöhte Matthias Mayerhofer, erneut als Hauptakteur, auf 3:0 für den FC Stubai. Mayerhofer zeigte seine Torjägerqualitäten und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Die Partie schien bereits entschieden, doch der SV Brixen gab sich nicht geschlagen. In der 74. Minute gelang Markus Grahammer der Anschlusstreffer zum 1:3, was die Hoffnung der Heimfans kurzzeitig neu entfachte.

Die Gastgeber erhöhten nun den Druck und versuchten, das Unmögliche möglich zu machen. Tatsächlich konnte Roman Beihammer in der 81. Minute auf 2:3 verkürzen und sorgte so für eine spannende Schlussphase. Der SV Brixen warf alles nach vorne, doch der FC Stubai blieb gefährlich und lauerte auf Konterchancen.

In der 85. Minute machte Patrik Drago dann endgültig den Sack zu. Mit seinem Treffer zum 4:2 beseitigte er jegliche Zweifel am Sieg der Stubaier. Drago vollendete einen schnellen Angriff gekonnt und setzte somit den Schlusspunkt in einer packenden Begegnung.

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Ein sehr gutes Spiel von uns! In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel sowie den Spielrhythmus kontrolliert. Es ging aber dennoch mit 0:0 in die Halbzeit. Zweite Halbzeit konnten wir noch einen Gang zulegen, zweimal wurde noch auf der Linie gerettet, bevor wir sehenswert nach vier Doppelpässen zum 1:0 kamen. Danach erhöhten wir auf 3:0, dann zeigte Brixen aber eine gute Mentalität, kam auf 2:3 heran! Nach schöner Vorarbeit von Volderauer konnten wir hochverdient auf 4:2 stellen und einen starken Auswärtsdreier feiern!“

Tirol Liga: Brixen : FC Stubai - 2:4 (0:0)

85 Patrik Drago 2:4

81 Roman Beihammer 2:3

74 Markus Grahammer 1:3

72 Matthias Mayerhofer 0:3

58 Lukas Mair 0:2

51 Matthias Mayerhofer 0:1

