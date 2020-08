Großwalsertal will wieder vorne mitmischen

Details Freitag, 14. August 2020 01:52

Endlich rollt auch in der 1. Landesklasse am kommenden Wochenende wieder der Ball. Die SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal kann mit einer Heimpartie in die neue Saison gehen – am 15.8.20 um 17 Uhr ist das starke Team des FC Götzis zu Gast. Obmann Philipp Küng mit einem Ausblick auf 2020/21.

Vorbereitung

Philipp Küng, Obmann SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal: „Nach dem Lockdown haben wir zwei Wochen nichts gemacht mit der Kampfmannschaft. Von Ende März bis Mitte Mai haben wir dann mit "Cybertraining" zweimal wöchentlich begonnen. Die Spieler waren voll motiviert und es waren immer fast alle dabei. Mitte Mai wurde dann unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder am Sportplatz trainiert. Mitte Juni folgten zwei Wochen "Sommerpause" und am 1. Juli startete die Vorbereitung für die kommende Meisterschaft.

Kaderänderungen

Philipp Küng: „Abgänge hatten wir zum Glück keine zu verzeichnen. Zugänge gab es eigentlich auch keine, es wurden die Leihverträge bei zwei Spielern verlängert. Wir sind sehr froh, dass sich unsere komplette Mannschaft, die nur aus Eigenbauspielern besteht, wieder vollständig zu uns bekannt hat.“

Testspiele

Philipp Küng: „Bisher gab es vier Testspiele. Gegen Göfis gab es eine 1:2 Niederlage, gegen Au einen 7:3 Sieg, gegen Schlins einen 3:1-Sieg und gegen den FC Nenzing eine 1:4-Niederlage.“

Ziele, Favoriten, Sponsoren

Philipp Küng: „Wir wollen wieder vorne mitmischen und wollen uns gegenüber dem vergangenen Herbst noch stärker präsentieren. Im Moment sind alle Spieler topfit und an Bord, nur kleinere Verletzungen sind dabei. Unsere Sponsoren stehen voll hinter dem Verein und unterstützen uns weiterhin. In unserer Liga sehe ich wiederum Gaissau und Langen ganz vorne dabei. In der österreichischen Bundesliga ist natürlich Red Bull Salzburg der Favorit. Die Krise wird sich sicher auf den Amateurbereich auswirken, ich denke viele Vereine werden mehr auf die eigenen Spieler bauen!“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten