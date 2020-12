Torschützenwertung 1. Landesklasse Herbst 2020

Details Freitag, 11. Dezember 2020 18:55

Ganz klare Verhältnisse in der ligaportal.at Torschützenwertung für den Herbst 2020 in der 1. Landesklasse. Die Top-3 belegen in beiden Disziplinen die selben Spitzenplätze. Hannes Rinderer von Großwalsertal hat die allermeisten Tore geschossen – nämlich achtzehn – und ist auch mit 1,20 Toren pro Spielstunde die Nummer eins. Klare Nummer zwei ist ebenfalls ein Kicker des Tabellenführers SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – Jordan Türtscher mit sechzehn Treffern. Den dritten Rang hat Clemens Fritsch von Gaissau inne.

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Hannes Rinderer Großwalsertal 18 900 1,20 1 1 1 2 Jordan Türtscher Großwalsertal 16 983 0,98 2 2 2 3 Clemens Fritsch Gaissau 13 977 0,80 3 3 3 4 Deni Gluhacevic Hohenems II 10 789 0,76 5 4 4,5 5 Rafael Godoj Riefensberg 10 860 0,70 5 5 5 5 Josip Markotic Bürs 11 1059 0,62 4 6 5 7 Lukas Meyer Nüziders 10 1037 0,58 5 9 7 8 Andreas Küng Klostertal 9 900 0,60 8 7 7,5 9 Hannes Röthlin Doren 8 811 0,59 10 8 9 10 Daniel Müller Großwalsertal 8 823 0,58 10 9 9,5 11 Benjamin Dürr Nüziders 7 969 0,43 12 12 12 11 Thomas Waldner Riefensberg 7 983 0,43 12 12 12 13 Nenad Krstic Götzis 6 699 0,52 15 11 13 13 Arbnor Rexhaj Götzis 7 990 0,42 12 14 13 15 Niklas Fink Riefensberg 9 1979 0,27 8 22 15 16 Fabian Ponticelli Hohenweiler 6 990 0,36 15 16 15,5 16 Tobias Nicolussi Viktoria Bregenz 6 995 0,36 15 16 15,5 18 Samuel Lessiak Großwalsertal 5 728 0,41 18 15 16,5 19 Aaron Fleischhacker Langen 5 1015 0,30 18 18 18 20 Johannes Sinz Langen 5 1028 0,29 18 19 18,5 20 Pascal Gerold Nüziders 5 1030 0,29 18 19 18,5 20 Elias Schnetzer Gaissau 5 1042 0,29 18 19 18,5