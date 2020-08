Der Kapitän von Riefensberg mit einem Ausblick auf die kommende Saison der 1. Landesklasse

Details Freitag, 14. August 2020 12:39

Ein Platz unter den Top-3 ist das erklärte Ziel für den Fliesen Jams FC Riefensberg in der kommenden Saison der 1. Landesklasse. Los geht es bereits am Freitag, dem 14.8.20, mit dem Heimspiel gegen Hohenems II – Ankick ist um 19 Uhr. Für unsere Leser macht Kapitän Stefan Feuerstein einen Rückblick auf die Vorbereitung und einen Ausblick auf die Saison 2020/21, die ja noch neunmonatiger Fußballpause wegen der Corona-Pandemie neu startet.

Rückblick auf die vergangenen drei Monate

Stefan Feuerstein, Fliesen Jams FC Riefensberg: „Mit Start der Coronazeit und dem damit verbundenen Trainingsverbot, ließ uns unser Coach Tomasz Pekala zweimal pro Woche ein "Homeworkout" zukommen. Dies wurde von den Spielern eigenständig durchgeführt und hielt bis Anfang Mai an. Danach wurden zwei Wochen Pause gemacht, und mit dem 15. Mai wurde das Training, natürlich unter den damit verbundenen Auflagen, wieder aufgenommen. Mit Ende Juni wurde wieder eine Woche Pause gemacht bevor am 2.7.20 mit der Vorbereitung begonnen wurde. Der Trainingsstart verlief sehr postiv. Wir starteten am 2.7. wie schon gesagt mit der Vorbereitung, wobei wir bis auf Thomas Hartmann auf den vollen Kader zurückgreifen konnten.“

Transferbilanz

Stefan Feuerstein: „Mit Raimund Bereuter (Karriereende), Nico Nerreter (SSV Alsmoos (D)), Dominik Berkmann (Pause), Marc Barton (?) und David Berkmann (FC Hittisau) mussten wir leider einige Abgänge verzeichnen. Thomas Waldner (Egg) und Samuel Häusler (1b) stoßen neu zu unserer Mannschaft.“

Absolvierte Testspiele

FC Alberschwende 1:2

FC Krumbach 9:0

FC Egg 3:4

FC Bizau 3:1

SV Lochau 1:5

Stefan Feuerstein: „Die Testspiele sind alle sehr positiv verlaufen, auch mit den Ergebnissen können wir mehr als nur zufrieden sein.“

Favoriten

Stefan Feuerstein: „Wir haben uns das Ziel gesetzt unter die Top-3 zu kommen. Ich denke der SV Gaissau und der SC Hohenweiler sind die Favoriten in der 1. Landesklasse. In der tipico Bundesliga natürlich RB Salzburg.“

Wichtige weitere Infos zum Verein?

Stefan Feuerstein: „In der neuen Saison werden wir erstmals zusammen mit dem FC Krumbach eine 1b Mannschaft in der 5. Landesklasse an der Start schicken. Trainer dieser Mannschaft ist Axel Bagdowitz. Besonders erfreulich ist, dass in dieser Mannschaft viele Nachwuchsspieler aktiv sind!“

