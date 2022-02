Trainer von Schwarzenberg: „Corona da, Quarantäne dort, also mühsam!“

Details Sonntag, 20. Februar 2022 21:29

Hochspannung ist in der 1. Landesklasse ab dem ersten Aprilwochenende 2022 angesagt – die Meisterschaftsfortsetzung bringt schon in der ersten Frühjahrsrunde den großen Kracher zwischen RW Lange und FC Götzis – das direkte Duell der Nummer zwei mit der Nummer drei, die nur durch drei Punkte getrennt sind. An der Tabellenspitze steht der MEVO FC Schwarzenberg punktegleich mit Götzis. Schwarzenberg ist im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten FC Klostertal klarer Favorit. Die Vorbereitung läuft auch für Schwarzenberg holprig – aber die Chancen stehen gut, dass es mit Frühlingsausbruch zu einem starken Rückgang der Corona Infektionen kommt.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Sebastian Trittinger, Trainer MEVO FC Schwarzenberg: „Wir haben keine Änderungen vorgenommen, wir wollen das Vertrauen in den bisherigen Kader beibehalten.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Sebastian Trittinger: „Sehr durchwachsen - vollzählig zu trainieren ist derzeit nicht möglich. Corona da, Quarantäne dort. Also mühsam!“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Sebastian Trittinger: „Keine und das geplante am Freitag, dem 11.2.22 wurde abgesagt. Es werden hoffentlich noch 4 Testspiele folgen. Mal sehen ob es die Situation zulässt.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Sebastian Trittinger: „Verletzte Spieler haben wir derzeit keine zu beklagen - wünschenswert wäre es wenn das so bleibt. Wir haben zwei U18 Spieler weiter in der Vorbereitung der KM1, die sich äußerst positiv entwickeln und mithalten. Auf diese Nachwuchskicker kann der FC Schwarzenberg stolz sein und sie werden uns noch viel Freude bereiten!“