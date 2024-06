Trainer Hans Waldner und sechs Spieler verlassen den FC Krumbach!

Details Dienstag, 25. Juni 2024 00:23

Vier Absteiger hat es am Ende der Saison 2023/24 in der 1. Landesklasse gegeben. Ganz bitter lief es für Klimatechnik Sparber FC Krumbach, die in der letzten Runde durch das 0:4 beim Meister Au in die Abstiegszone gerutscht sind und mit Rotenberg II, Lauterach II und dem FC Lustenau II den Gang in die 2. Landesklasse antreten müssen. Krumbach wird mit neuem Trainer in die Saison 2024/25 starten, ebenso haben sechs Spieler den Verein verlassen, wie der FC Krumbach mitteilt.

So verabschiedet sich der FC Krumbach vom Coach und von sechs Spielern

Nach 1 ½ Jahren beim FC Krumbach verabschieden wir uns nun von unserem Trainer Hans Waldner! Hans hat das Team durch Höhen und Tiefen geführt und dabei stets den Zusammenhalt gestärkt. Danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deine Unterstützung. Wir wünschen Dir für deinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg. Wir freuen uns, wenn du und im Dorfstadion weiterhin besuchen kommst!

Ebenso müssen uns von sechs Spielern verabschieden, die unseren Verein verlassen werden. Jeder von ihnen hat unvergessliche Momente geschaffen und unser Team bereichert. Noah Unterkircher, Kilian Stockklauser, Simon Pöll, Kürsat Kocabay, Jakob Bösch und Markus Ilg werden in der kommenden Saison nicht mehr für unseren Verein spielen. Danke für euren unermüdlichen Einsatz, eure Leidenschaft und die vielen unvergesslichen Augenblicke. Ihr werdet immer ein Teil vom FCK bleiben. Natürlich wird es bei einem Heimspiel noch eine Verabschiedung geben!

