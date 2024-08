Erfolgreicher Auftakt für die SW Bregenz Amateure im Cup und Ausblick auf 2024/25

Details Dienstag, 06. August 2024 01:52

Mit viel Elan sind die Schwarz-Weiss Bregenz Amateure in die neue Saison gestartet. In der Meisterschaft muss man eine Etage tiefer in der 1. Landesklasse antreten und zählt dort sicher zum engsten Kreis der Titelanwärter. Einen ersten Härtetest gibt es schon vor der ersten Runde der Meisterschaft in der 2. Runde des VFV-Cup gegen Schlins. In der Meisterschaft geht es auswärts los und zwar am Samstag, dem 10.8.24 um 18 Uhr im Absteigerduell in Brederis.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Nino Petrovic, Trainer Schwarz-Weiss Bregenz Amateure: „Die Vorbereitung neigt sich langsam dem Ende zu, da wir letzten Dienstag unser letztes Testspiel gegen FC Bizau (Vorarlbergliga) hatten. In der ersten Runde des VFV-Cup konnten wir vergangenen Samstag beim FC Sulz II mit 4:1 gewinnen und treffen nun am Dienstag, dem 6.8.24 zu Hause um 18:30 Uhr auf den FC Schlins.

Rückblickend war es eine sehr gute und intensive Vorbereitung, bei welcher ich unsere Spieler wirklich loben muss, da sie jedes Angebot an Trainings- und Zusatztrainings bestmöglich wahrgenommen haben und als Mannschaft mitgezogen sind. Betonen möchte ich noch die erst kürzlich aktivierte Partnerschaft mit "Clever Fit Bregenz", welche uns auch ermöglichte, einige Einheiten im Fitnessstudio zu absolvieren, was wir auch in Zukunft regelmäßig nutzen werden.

Ich denke, dass wir trotz einigen Urlaubern insgesamt auf einem guten Level sind, um einen gelungenen Start in die 1. Landesklasse hinzulegen. Sehr erfreulich ist auch, dass bis auf drei Abgänge der Kader gleich geblieben ist. Somit müssen wir nicht von "Null" anfangen und können weiter an unserem Plan sowie der Entwicklung dieser jungen Mannschaft weiterarbeiten.“

Welche Testspiele wurden absolviert, was steht noch am Plan?

Unser Testspielplan war folgender:

07.07.2024 SC Markdorf (DE) 4-2 SW Bregenz Amateure

14.07.2024 SW Bregenz Amateure 4-3 FC Hard 1b

20.07.2024 FC Lustenau 1b 4-2 SW Bregenz Amateure

27.07.2024 SW Bregenz Amateure 6-3 FC Doren

30.07.2024 SW Bregenz Amateure 0-4 FC Bizau

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Zugänge:

Andrej Grujcic (FC Lustenau), Edon Gjeli, Ilhan Büker, Hossein Jafari (Ausland)

Abgänge:

Emrecan Öztürk (FC Hard), Paco Lazar Simic & Yves Henri Simic (Hatlerdorf)

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Nino Petrovic: „Mit Saman Al-Mindawi, Tolga Kocabas & Adrijan Radomir haben wir zurzeit drei verletzte Spieler, welche aber zeitnah zurückkehren sollten.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Nino Petrovic: „Unser Ziel nach dem Abstieg aus der Landesliga ist es, wieder innerhalb von ein bis zwei Saisons dorthin zurückzukehren. Meiner Meinung nach sollte eine Top-6 Platzierung am Ende dieser Saison für uns drinnen sein.“

Favoriten 2024/25?

Nino Petrovic: „Ich denke, dass der SV Satteins, FC Nüziders, SV Gaissau und auch wir gute Karten haben, um den Titel mitzuspielen. Ich denke, dass sich RB Salzburg wieder den Titel in der Österreichischen Bundesliga zurückholen wird. In Deutschland wird der FC Bayern den Titel in der Bundesliga wieder an sich reißen.“

Persönliche Anliegen?

Nino Petrovic: „Ich finde es sehr gut, dass in der kommenden Saison der VSK sich dazu entschieden hat, die Regel aus der Europameisterschaft 2024 einfließen zu lassen, dass sich nur noch Mannschaftskapitäne mit den Schiedsrichtern im Spiel "diskutieren" dürfen. Dadurch sollten Gruppenbildungen um die Unparteiischen vermieden werden und die Schiedsrichter werden dadurch auch ein wenig mehr in Schutz genommen.

Wie schon vor der letzten Saison einmal erwähnt, würde ich es super finden, wenn die Unterhaus-Ligen zwei Wochen später angesetzt werden würden, da die Liga in der Urlaubshochsaison beginnt und man somit in den ersten Meisterschaftsrunden oft mit einem "geschwächten" Mannschaftskader starten muss.Ein weiterer Punkt der kommenden Saison ist die Ansetzung der zweiten Runde des VFV-Cups, welche schon drei bis vier Tage später stattfindet. Dies ist meiner Meinung nach verbesserungswürdig, da man gleich mit einer "englischen Woche" in die erste Meisterschaftsrunde startet. Ich hoffe, dass dieser neue Ansatz auch noch überdacht wird. Nichtsdestotrotz wünsche ich allen Mannschaften eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2024/25!“

