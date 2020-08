Siege für Riefensberg und Doren – nächste Partie in Götzis bzw. Thüringen

Details Donnerstag, 20. August 2020 12:39

Der klare 4:1 Erfolg des FC Baldauf Doren gegen den FC Raiffeisen Viktoria 62 Bregenz zält sicher zu den Überraschungen in der ersten Runde der 1. Landesklasse. Fliesen Jams FC Riefensberg setzte sich ebenfalls klar gegen den World of Jobs VfB Hohenems Ii mit 3:0 durch. Der erste Tabellenführer ist aber der FC Thüringen mit einem 6:3 in Bürs. In Runde zwei kommt es nun zum Duell der Sieger Thüringen gegen Doren und Hohenweiler gegen Großwalsertal. Riefensberg spielt in Götzis.

Klarer Erfolg von Riefensberg gegen Hohenems II

Tomasz Pekala, Trainer Fliesen Jams FC Riefensberg: „Waren klar das bessere Team mit vielen Torchancen. Leider ist uns in der ersten Hälfte kein Treffer gelungen, erst in Minute 48 konnte uns Niklas Fink in Führung bringen. Wobei aber Hohenems ein sehr guter und unangenehmer Gegner war. Spielerisch gut, frech, spritzig – einfach unangenehm. Im Finish konnten wir dann noch zweimal treffen – ich konnte einen Treffer beisteuern und das 3:0 gelang Pereira Rafael Godoi. Wir waren an diesem Tag in Summe die bessere Mannschaft.“

Beste Spieler Fliesen Jams FC Riefensberg: Faruk Catic (IV), Patrick Fink (Tor), Matze Eller (MF), Thomas Waldner (MF)

Lupenreiner Hattrick von Hannes Röthlin für Doren gegen Viktoria Bregenz

Marc Eggenberger, Trainer FC Baldauf Doren: „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden - sie haben es taktisch sehr gut umgesetzt, was Ich ihnen vorgegeben habe! Wichtig für uns war nicht verlieren, gerade nach dieser langen Pause! Wir konnten bereits in der 19. Minute durch Michael Kolb in Führung gehen – das war dann auch der Stand zur Pause. Im Finish ein Dreierpack von Hannes Röthlin, in der 80. Minute trifft Franko Bräuer für die Gäste. Am kommenden Sonntag in Thüringen erwartet uns sicher ein schwieriges Spiel. Aber wenn alle wieder das umsetzen, was Ich vorgebe, ist sicher wieder was zu holen!“

Beste Spieler FC Balduaf Doren: Michael Kolb (rechter Flügel) und Hannes Röthlin (linker Flügel)

