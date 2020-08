Großwalsertal siegt in Hohenweiler und Riefensberg in Götzis

Details Donnerstag, 27. August 2020 17:55

Vier Mannschaften habe in der 1. Landesklasse nach zwei Runden noch die weiße Weste an. Doren führt die Tabelle an – nach einem 5:0 in Thüringen. Der Fliesen Jams FC Riefensberg gewinnt beim Vollbad FC Götzis mit 3:0 – Platz zwei in der Tabelle. Ebenso 3:0 gewinnt der Tabellendritte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal beim Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler und erobert Tabellenplatz drei. Neu auf Platz vier Nüziders nach einem 2:0 beim VfB Hohenems II. Am kommenden Wochenende hat Leader Doren Rtenberg II zu Gast, Riefensberg empfängt Hohenweiler und Langen ist am Sportplatz Raggal zu Gast.

Großwalsertal mit zweitem Dreier trotz Unterzahl in Hohenweiler

Philipp Küng, Obmann SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal: „Es war von Beginn weg ein taktisches Spiel und beide Mannschaften lauerten auf Fehler des Gegners. Nach einer halben Stunde tankt sich Hannes Rinderer auf der linken Seite gut durch, bringt den Ball zur Mitte und nachdem ein Verteidiger den Ball nicht klären kann steht Jordan Türtscher alleine vor dem Goalie und verwandelt gekonnt und sicher zum 1:0. Auch nach der Pause ist es ein Spiel mit hohem Tempo. Nach 75 Minuten wird unser Innenverteidiger Fabian Rinderer mit gelb-rot vom Platz geschickt. Es wird nun ein hektischeres Spiel, wobei Hohenweiler mit vielen hohen Bällen agiert und wir auf Konter lauern. Und einen von diesen nutzen wir nach 83 Minuten zum 2:0. Kapitän Patrick Müller setzt sich im Mittelfeld hervorragend durch, spielt dann im richtigen Moment auf den mitlaufenden Markus Konzett und dieser versenkt den Ball im langen Eck. Und nur wenig später die endgültige Entscheidung. Einen Freistoß vom Strafraumrand tritt Hannes Rinderer perfekt über die Mauer ins Netz zum 3:0. Fazit: Ein verdienter Auswärtssieg der trotz der gelb-roten Karte durch eine kompakte und gute Mannschaftsleistung eingefahren werden konnte.

Beste Spieler SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal: Frank Müller (Torwart), Hannes Rinderer (offensives Mittelfeld)

Starke Defensive von Riefensberg in Götzis

Tomasz Pekala, Trainer Fliesen Jams FC Riefensberg: „Erste Halbzeit sehr ausgeglichenes Spiel gegen ein starkes Götzis. Zweite Halbzeit waren wir dann die bessere Mannschaft und haben verdient - auch in dieser Höhe – gewonnen. Ich konnte den ersten Treffer in der 58. Minute erzielen, das 2:0 durch Simon Frank in der 75. und das 3:0 gelang Thomas Waldner zwei Minuten vor Schluss. Unser Tormann und unsere Abwehr waren der Garant für den Sieg!“

Beste Spieler Jams FC Riefensberg: Thomas Raid (IV), Faruk Catic (IV), Patrick Fink (Tormann), Matze Eller (Mittelfeld defensiv), Stefan Feuerstein (AV)

