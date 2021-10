FC Schwarzenberg holt sich im Spitzenspiel in Götzis die Tabellenführung

Details Montag, 11. Oktober 2021 17:48

In der elften Runde der 1. Landesklasse trafen im absoluten Spitzenspiel der Vollbad FC Götzis und der MEVO FC Schwarzenberg aufeinander. In einer rassigen und spannenden Partie konnte sich Schwarzenberg 4:2 durchsetzen und damit die Tabellenführung erobern. Ein weiterer Sieger der Runde ist auch Hohenems II, die mit einem 1:0 gegen Altach II sich bis auf einen Punkt an die Aufstiegszone heranschieben können.

Das Spitzenspiel wir den hohen Erwartungen gerecht!

Sebastian Trittiunger, Trainer MEVO FC Schwarzenberg: „Nach der deutlichen 0:3 Heimpleite gegen Nüziders wollten die Mannen des FC Schwarzenberg zurück auf die Siegerstraße und das gelang in eindrucksvoller Manier. Von Beginn weg war es beiden Mannschaften anzusehen, dass sie derzeit an der Spitze der Tabelle liegen. Gute Organisation am Feld, gespickt mit harten aber fairen Zweikämpfen und mit schnellen Spiel in die Spitzen, versuchten beide Mannschaften ihrem Spiel den Stempel aufzudrücken. Schwarzenberg hatte zweimal nach Eckbällen Glück, allerdings waren es auch die Gäste, welche durch Jan Gmeiner und Patrick Lomeu zwei dicke Sitzer ausließen. In Minute 29 dann aber doch das 1:0 für die Gäste. Über eine schöne Aktion sprintete Jan Gmeiner von der Spitze auf die Seite und setzte sich im Laufduell durch, seine Flanke fand in der Mitte den Kopf von Renald Zündel, welcher sauber per Boden auf das 1:0 stellte. Götzis wirkte etwas verwirrt und das 2:0 durch Jan Gmeiner war die Folge. Nach einer Pressingsituation bekam die Heimmannschaft das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone. Die Gäste hatten Götzis völlig im Griff

In Halbzeit zwei wurde es relativ rasch wieder spannend, nachdem Rexhaj sich im 1:1 durchsetzen konnte und einen in die Tiefe gespielten Ball am zu spät herauseilenden Gästekeeper vorbei spitzelte. Götzis drückte nun - ohne aber zwingend gefährlich zu werden. Anders die Gäste. Patrick Lomeu sprintete allen auf und davon, konnte im 16er nur mehr per Foul gestoppt werden. Nach kurzen Zögern entschied sich der Unparteiische auf Elfmeter. Zu Recht! Der alte Torabstand war wieder hergestellt, Götzis aber immer noch nicht aus dem Spiel. Keine fünf Minuten später stand es nur mehr 2:3. Ein überlegter Flachschuss aus sechzehn Meter ließ das Heimteam noch auf einen Punktegewinn im Spitzenspiel hoffen. Doch in Minute 75 dann die Entscheidung. Lomeu suchte nach einem Dribbling die Lücke und schoss dabei einen Verteidiger an. Der Ball flog unglücklich über Götzis Keeper Marceta in den rechten Winkel. Die Gäste ließen nichts mehr anbrennen und verteidigten konsequent, nach 95 Minuten jubelten die Gäste über die Tabellenführung!“

