FC Götzis bekommt Dämpfer

RW Langen verpasste FC Götzis einen Dämpfer und siegte mit 2:0 gegen den Tabellenführer. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Langen die Nase vorn. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Spannendes Spitzenspiel. Die erste Halbzeit sehr ausgeglichen, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Zweite Halbzeit hatte dann RW Langen das Heft in die Hand genommen, immer mehr Druck aufgebaut. Am Ende verdient 2:0 gewonnen in einem sehr fairen Spiel. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Johannes Sinz brach für Ruech Recycling RW Langen den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Durch ein Eigentor von Vollbad FC Götzis verbesserte RW Langen den Spielstand auf 2:0 für sich (77.). Am Schluss fuhr Langen gegen FC Götzis auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Mit 32 geschossenen Toren gehört Ruech Recycling RW Langen offensiv zur Crème de la Crème der 1. Landesklasse. Die Saisonbilanz des Heimteams sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte RW Langen lediglich fünf Niederlagen ein. Langen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nur dreimal gab sich Vollbad FC Götzis bisher geschlagen.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Ruech Recycling RW Langen hoffnungsfroh in die nähere Zukunft.

Als Nächstes steht für RW Langen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (00:00 Uhr) geht es gegen FC Raiffeisen Au. FC Götzis empfängt parallel VfB Hohenems 1b.

Beste Spieler FC Ruech Recycling RW Langen: Anony Dunand (Mittelfeld), Johannes Sinz (Sturm), Martin Kirchmann & Felix Netzer (Abwehr)

1. Landesklasse: Ruech Recycling RW Langen – Vollbad FC Götzis, 2:0 (0:0)

77 Eigentor durch Christoph Laengle 2:0

63 Johannes Sinz 1:0