FC Nüziders seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von FC Klostertal geht weiter

Details Donnerstag, 14. April 2022 21:15

FC Nüziders setzte sich standesgemäß gegen FC Klostertal mit 5:1 durch. An der Favoritenstellung ließ Nüziders keine Zweifel aufkommen und trug gegen Klostertal einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Unterberger Automation FC Nüziders ein 2:1-Sieger feststand. An der Tabellenspitze erobert Schwarzenberg die Top-Position - ein 5:0 gegen Bürs. Gestürzt wird Langen, allerdings ohne die Chance zu haben sich zu wehren. Das Spiel auswärts gegen Au wird am 3. Mai 2022 nachgetragen.

In der zehnten Minute ging der Gastgeber in Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte FC Nüziders den Vorsprung. Pascal Gerold vollendete zum dritten Tagestreffer in der 20. Spielminute. Nach dem souveränen Auftreten von Nüziders überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Das 1:3 von Tischlerei Drißner FC Klostertal bejubelte Sasa Zivkovic (48.). Gerold überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Unterberger Automation FC Nüziders (68.). FC Nüziders baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Johannes Ladner in der 92. Minute traf. Schlussendlich verbuchte Nüziders gegen FC Klostertal einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Unterberger Automation FC Nüziders in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Offensiv sticht FC Nüziders in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 34 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Nüziders momentan auf dem Konto.

Mit lediglich neun Zählern aus 16 Partien steht Klostertal auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 16 Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der 1. Landesklasse. In dieser Saison sammelte Klostertal bisher drei Siege und kassierte 13 Niederlagen.

Die Defensivleistung von Tischlerei Drißner FC Klostertal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Unterberger Automation FC Nüziders offenbarte FC Klostertal eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Die Situation von Klostertal ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen FC Nüziders handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Nüziders seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am nächsten Samstag reist Unterberger Automation FC Nüziders zu SK Bürs, zeitgleich empfängt Tischlerei Drißner FC Klostertal Vollbad FC Götzis.

1. Landesklasse: Unterberger Automation FC Nüziders – Tischlerei Drißner FC Klostertal, 5:1 (3:0)

92 Johannes Ladner 5:1

68 Pascal Gerold 4:1

48 Sasa Zivkovic 3:1

20 Pascal Gerold 3:0

12 Benjamin Duer 2:0

10 Benjamin Duer 1:0