FC Schwarzenberg auf Aufstiegskurs - halbes Dutzend Treffer bei Altach II

Details Dienstag, 19. April 2022 15:37

FC Schwarzenberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Schwarzenberg hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Für das erste Tor sorgte Adriano De oliveira santos. In der 19. Minute traf der Spieler von MEVO FC Schwarzenberg ins Schwarze. Für das 2:0 des Ligaprimus zeichnete Martin Peter verantwortlich (24.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für FC Schwarzenberg. In ruhiges Fahrwasser brachte Schwarzenberg sich, indem man das 3:0 erzielte (57.). Der vierte Streich von MEVO FC Schwarzenberg war Jan Gmeiner vorbehalten (62.). FC Schwarzenberg baute die Führung aus, indem Yusuf Yildirim zwei Treffer nachlegte (71./73.). Schwarzenberg überrannte SCR Altach 1b förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SCRA 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Gastgeber verbuchten insgesamt vier Siege, acht Remis und sechs Niederlagen.

Nachdem MEVO FC Schwarzenberg hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist FC Schwarzenberg weiter im Rennen um die vorderen Plätze. 48 Tore – mehr Treffer als Schwarzenberg erzielte kein anderes Team der 1. Landesklasse. Die Saison von MEVO FC Schwarzenberg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Schwarzenberg nun schon zwölf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

Schwarzenberg wandert mit nun 38 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Cashpoint SCR Altach 1b gegenwärtig trist aussieht.

Am Samstag gastiert SCR Altach 1b bei Unterberger Automation FC Nüziders. Für MEVO FC Schwarzenberg geht es am kommenden Montag bei Tischlerei Drißner FC Klostertal weiter.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – MEVO FC Schwarzenberg, 0:6 (0:2)

73 Yusuf Yildirim 0:6

71 Yusuf Yildirim 0:5

62 Jan Gmeiner 0:4

57 Renald Zuendel 0:3

24 Martin Peter 0:2

19 Adriano De oliveira santos 0:1