FC Schwarzenberg triumphiert im Gipfeltreffen

FC Schwarzenberg und FC Götzis lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Schwarzenberg wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel bei Vollbad FC Götzis hatte MEVO FC Schwarzenberg schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.



Bereits vor der Partie war in den Gesichtern der Wälder eine Lockerheit zu spüren, nachdem letzte Woche der Aufstieg in die LL bereits fixiert werden konnte

Mit dieser Lockerheit aber auch nötigen Konzentration ging man an diesem NM zu Werke. Gleich von Beginn weg übernahm der Aufsteiger das Kommando und schnürte die Oberländer regelrecht in der eigenen Hälfte ein.

Götzis merkte man den Druck an und so war es teils Unvermögen oder der Keeper der Gäste der die Führung zunächst verhinderte. Doch einer der Standarss brachte dann das 1:0 durch Simon Bodemann. Sein Kopfball landete genau unter dem Querbalken. Danach erholte sich Götzis ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden, außer in Minute 38.. Ebenfalls nach einem Eckball landete der Ball am Querbalken.. diesmal auf Seiten der Heimmannschaft, jedoch ohne den Torerfolg- vorerst. Drei Minuten später das 2:0. Eine schöne Kombination über die rechte Seite, der lange Ball wird von Matthäus Greber ideal auf Christoph Peter aufgelegt der völlig freistehend und teils überrascht wirkte, dann das 2:0 aber doch über die Linie drückte



Die zweite halbzeit begann mit einem Paukenschlag.., wie schon im Herbst erzielte Arbnor Rexaj nach einem satten und überlegten Schuss das 2:1 und Götzis übernahm leicht das Kommando. Zwei Glanztaten von Heimkeeper hinderten den Ausgleich, die Zeit verstrich und in Minute 84 machte der eingewechselte Ralph Zündel nach einem Ball, in die Tiefe alles klar. Nach einem Eckball in Minute 93 erzielte Götzis das 3:2 und eine Minute später fast noch den Ausgleich, doch der Flachschuss ging am rechten Pfosten vorbei. Schwarzenberg sicherte sich durch den Sieg den Titel und feierte im Anschluss ergiebig den Aufstieg in die LL



Sebastian Trittinger, Trainer FC MEVO Schwarzenberg: "Wir waren in dieser Saison schon sehr konstant und konnten uns immer weiter an das Niveau anpassen. Letztes Jahr waren wir noch in der 2. LKL und nun steigen wir in die LL auf. Ich freue mich fürs Team. Jetzt wird gefeiert!"

Am nächsten Samstag reist FC Schwarzenberg zu FC Raiffeisen Au, zeitgleich empfängt Vollbad FC Götzis Unterberger Automation FC Nüziders.

1. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg – Vollbad FC Götzis, 3:2 (2:0)

93 Samed Soenmez 3:2

85 Ralph Zuendel 3:1

46 Arbnor Rexhaj 2:1

43 Christoph Peter 2:0

23 Simon Bodemann 1:0