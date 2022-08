Niederlage in letzter Minute

Details Sonntag, 07. August 2022 07:13

Ein spannendes Spiel lieferten FC Lustenau 1b und SC Hatlerdorf zum Saisonauftakt, das 6:7 endete.

Hatlerdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. FC Lustenau 1b markierte in der 38. Minute den Ausgleich. Mit einem schnellen Doppelpack (43./44.) zum 3:1 schockte Fabian Kilzer den Gastgeber. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. FC Lustenau 1b wurde deutlich abgehängt, als Hatlerdorf auf 4:1 erhöhte (55.). Wenige Minuten später verkürzte FC Lustenau 1b auf 2:4 (60.). FC Lustenau 1b traf zum 3:4 (70.). SC Hatlerdorf führte schließlich das 5:3 herbei (71.). FC Lustenau 1b stellte das 4:5 sicher (83.). Die komfortable Halbzeitführung von Hatlerdorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn FC Lustenau 1b schoss den Ausgleich in der 84. Spielminute. FC Lustenau 1b schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Ivan Tomic zum Ausgleich für SC Hatlerdorf. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Hatlerdorf noch einen Treffer parat hatte (96.). Letzten Endes holte SC Hatlerdorf gegen FC Lustenau 1b drei Zähler.

Das nächste Spiel von FC Lustenau 1b findet in zehn Wochen statt, wenn man am 15.10.2022 Farbencenter FC Thüringen empfängt. SC Hatlerdorf hat das nächste Spiel erst in acht Wochen, am 01.10.2022 gegen FC Thüringen.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – SC Hatlerdorf, 6:7 (1:3)

96 Burhan Yilmaz 6:7

94 Ivan Tomic 6:6

93 Hueseyin Zengin 6:5

84 Marc Peter 5:5

83 Marc Peter 4:5

71 Bahadir Mehmet Guendogdu 3:5

70 Hueseyin Zengin 3:4

60 Hueseyin Zengin 2:4

55 Orhan Cil 1:4

44 Fabian Kilzer 1:3

43 Fabian Kilzer 1:2

38 Hueseyin Zengin 1:1

2 Burhan Yilmaz 0:1