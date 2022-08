Knappe Derby-Niederlage im zweiten Saisonspiel für Langen gegen Doren

Details Dienstag, 16. August 2022 13:36

Fünf Aufsteiger wird es durch die Ligareform 2023/24 in der 1. Landesklasse geben. Nach zwei Runden hat nur mehr eine Mannschaft keinen Punkt liegen gelassen. Im Derby zwischen dem Ruech Recycling RW Langen und dem FC Baldauf Doren konnte Doren knapp mit 1:0 gewinnen. Den größten Spring in der Tabelle hat Tisis geschafft – Platz drei nach einem 1:0 Erfolg gegen Nüziders, Hohenems II verteidigt mit einem 1:1 in Schlins Platz zwei.

Doren holt Dreier in einem chancenarmen Spiel

Langen und Doren - beide Teams waren mit Auftaktsiegen in die neue Saison gestartet! Langen startet gut in die Partie. Bei der besten Chance ging der Schuss vom agilen Rechtsverteidiger aber knapp am Gehäuse vorbei. In Folge kommen aber die Gäste besser ins Spiel. Das 0:1 aus der Sicht von langen durch einen Kopfball nach einem Eckball – die logische Konsequenz in der 36. Spielminute – Torschütze Thomas Vögel. Bis zur Pause blieb es beim Rückstand aus Sicht von Rot-Weiß.

In Hälfte zwei Langen sehr bemüht, aber es wird einfach zu oft nur mit langen Bällen agiert. Dennoch bot sich beiden Mannschaften bei einem sogenannten Sitzer die Möglichkeit auf das 2:0 bzw. auf den Ausgleich – beide Chancen wurden aber wiederum liegen gelassen. In den Schlussminuten warfen die Rot-Weißen noch mal alles nach vorne – mehr als eine Topchance kurz vor Schluss - nach einem Eckball- sprang aber nicht mehr heraus und so durften die Dorener den 2. Derby-Erfolg innerhalb von zwei Monaten bejubeln.

Besser machte es im Vorspiel die KM2 von Langen. Die Truppe um Coach Jürgen Mattivi lag früh durch Tore von Michael Sochor, Stefan Schneider und David Rädler nach zwanzig Minuten mit 3:1 in Front. Trotz eines weiteren Gegentreffers in der zweiten Halbzeit, konnte am Ende ein 3:2-Erfolg im „kleinen Derby“ bejubelt werden.