Sinz schnürt Doppelpack gegen SC Tisis

Details Montag, 22. August 2022 09:47

Ruech Recycling RW Langen fügte IPA SC Tisis am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:2.

RW Langen ging durch Johannes Sinz in der 33. Minute in Führung. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. Sinz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Für das 3:0 von Langen sorgte Martin Kirchmann, der in Minute 65 zur Stelle war. Für das 1:3 von SC Tisis zeichnete David Klammer verantwortlich (87.). Kurz darauf traf Nenad Krstic in der Nachspielzeit für die Gäste (92.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte SC Tisis noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam IPA SC Tisis am Ende nicht mehr.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ruech Recycling RW Langen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von RW Langen.

IPA SC Tisis bekleidet mit vier Zählern Tabellenposition sieben.

Am Samstag empfängt Langen Farbencenter FC Thüringen. SC Tisis hat nächste Woche Fußballclub Doren zu Gast.

1. Landesklasse: Ruech Recycling RW Langen – IPA SC Tisis, 3:2 (1:0)

92 Nenad Krstic 3:2

87 David Klammer 3:1

65 Martin Kirchmann 3:0

49 Johannes Sinz 2:0

33 Johannes Sinz 1:0