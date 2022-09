FC Lustenau 1b holt sich bei Viktoria Bregenz Watsche ab

Details Montag, 12. September 2022 01:43

FC Viktoria 62 Bregenz stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog FC Lustenau 1b mit einem 6:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Viktoria Bregenz wurde der Favoritenrolle gerecht.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Lustenau 1b zur frühen Führung (6.). Mit einem schnellen Doppelpack (18./23.) zum 2:1 schockte Metin Batir die Gäste und drehte das Spiel. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Dem 3:1 durch Tarkan Parlak (55.) ließen David Gugganig (78.) und Adam Arsanov (84.) weitere Treffer für Viktoria folgen. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Parlak, der das 6:1 aus Sicht der Gastgeber perfekt machte (88.). Letztlich feierte FC Viktoria 62 Bregenz gegen FC Lustenau 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Viktoria Bregenz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von Viktoria steht nahezu felsenfest. Erst siebenmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. FC Viktoria 62 Bregenz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Viktoria Bregenz selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Lustenau 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von FC Lustenau 1b liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing. FC Lustenau 1b musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Lustenau 1b insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am kommenden Sonntag tritt Viktoria bei Cashpoint SCR Altach 1b an, während FC Lustenau 1b einen Tag zuvor Autohaus Rudi Lins FC Nüziders empfängt.

1. Landesklasse: FC Viktoria 62 Bregenz – FC Lustenau 1b, 6:1 (2:1)

88 Tarkan Parlak 6:1

84 Adam Arsanov 5:1

78 David Gugganig 4:1

55 Tarkan Parlak 3:1

23 Metin Batir 2:1

18 Metin Batir 1:1

6 Hueseyin Zengin 0:1