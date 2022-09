FC Nüziders gewinnt klar gegen SCR Altach 1b

Details Sonntag, 25. September 2022 00:20

FC Nüziders stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SCR Altach 1b mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders wurde der Favoritenrolle gerecht.

In der 13. Minute brachte Pascal Gerold den Ball im Netz von SCRA 1b unter. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Konstantinos Frei zum 2:0 zugunsten von FC Nüziders (41.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Gerold brachte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (52.). Eigentlich war Cashpoint SCR Altach 1b schon geschlagen, als Dominik Meyer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (61.). Letztlich feierte FC Nüziders gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von FC Nüziders ist weiter von Erfolg gekrönt. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Seit sieben Begegnungen hat FC Nüziders das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SCRA 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Defensive von Cashpoint SCR Altach 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 27-mal war dies der Fall. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SCR Altach 1b momentan auf dem Konto. Die Lage von SCRA 1b bleibt angespannt. Gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

FC Nüziders tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei VfB Hohenems 1b an. Einen Tag später empfängt Cashpoint SCR Altach 1b Ruech Recycling RW Langen.

1. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – Cashpoint SCR Altach 1b, 4:0 (2:0)

61 Dominik Meyer 4:0

52 Pascal Gerold 3:0

41 Konstantinos Frei 2:0

13 Pascal Gerold 1:0