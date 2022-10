Negativserie bei SCR Altach 1b - Niederlage auch in Tisis!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:01

Nichts zu holen gab es für Cashpoint SCR Altach 1b bei IPA SC Tisis. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Tisis die Nase vorn.

IPA SC Tisis ging in Minute 22 in Front. Jetzt erst recht, dachte sich SCR Altach 1b, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (28.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Klammer schnürte einen Doppelpack (35./39.), sodass SC Tisis fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für IPA SC Tisis ging es in die Halbzeitpause. Eigentor in der 72. Minute: Pechvogel Jan Smakaj beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit SCRA 1b den 2:3-Anschluss. Kurz vor Ultimo war noch Nenad Krstic zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von SC Tisis verantwortlich (82.). Schlussendlich verbuchte IPA SC Tisis gegen Cashpoint SCR Altach 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Tisis im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz.

SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SCRA 1b schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. Gewinnen hatte bei Cashpoint SCR Altach 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist IPA SC Tisis zu VfB Hohenems 1b, zeitgleich empfängt SCR Altach 1b FC Rotenberg 1b.

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – Cashpoint SCR Altach 1b, 4:2 (3:1)

82 Nenad Krstic 4:2

72 Eigentor durch Jan Smakaj 3:2

39 David Klammer 3:1

35 David Klammer 2:1

28 Fabio Braendle 1:1

22 Thomas Ruescher 1:0