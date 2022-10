Remis in letzter Minute: Krstic in der Nachspielzeit für Tisis in Hohenems erfolgreich

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:53

Im Spiel VfB Hohenems 1b gegen IPA SC Tisis trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf VfB Hohenems 1b zum 1:0 (43.). Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Marco Feuerstein versenkte die Kugel zum 2:0 für Hohenems 1b (66.). David Klammer traf zum 1:2 zugunsten von SC Tisis (81.). Nenad Krstic machte VfB Hohenems 1b kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Alles sprach für einen Sieg von Hohenems 1b, doch am Ende wurde das Aufbäumen von IPA SC Tisis noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

VfB Hohenems 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Hohenems 1b wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

SC Tisis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. IPA SC Tisis ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

VfB Hohenems 1b tritt am kommenden Samstag bei FC Rotenberg 1b an, SC Tisis empfängt am selben Tag SK Bürs.

1. Landesklasse: VfB Hohenems 1b – IPA SC Tisis, 2:2 (1:0)

93 Nenad Krstic 2:2

81 David Klammer 2:1

66 Marco Feuerstein 2:0

43 Kristijan Dulabic 1:0