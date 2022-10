Ausgleichstor von Orhan Cil bleibt nur ein Ehrentreffer für Hatlerdorf in Doren

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:48

Für SC Hatlerdorf gab es in der Partie gegen FC Doren, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Fußballclub Doren den maximalen Ertrag.

Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete Julian Klammer verantwortlich (33.). Die passende Antwort hatte Orhan Cil parat, als er in der 35. Minute zum Ausgleich traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. FC Doren stellte mit dem 2:1 in der 54. Minute die Weichen auf Sieg. Simon Kilzer schoss die Kugel zum 3:1 für Fußballclub Doren über die Linie (68.). In ruhiges Fahrwasser brachte Fußballclub Doren sich, indem man das 4:1 erzielte (73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann FC Doren gegen Hatlerdorf.

An der Abwehr von Fußballclub Doren ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste FC Doren bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz von Fußballclub Doren sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte FC Doren lediglich drei Niederlagen ein. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Fußballclub Doren etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte FC Doren.

Die Stärke von SC Hatlerdorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 45 erzielten Treffern. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Situation bei Hatlerdorf bleibt angespannt. Gegen Fußballclub Doren kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog FC Doren an SC Hatlerdorf vorbei auf Platz drei. Hatlerdorf fiel auf die sechste Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag tritt Fußballclub Doren bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders an, während SC Hatlerdorf einen Tag zuvor Sportclub Hohenweiler 72 empfängt.

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – SC Hatlerdorf, 4:1 (1:1)

73 Thomas Voegel 4:1

68 Simon Kilzer 3:1

54 Franko Braeuer 2:1

35 Orhan Cil 1:1

33 Julian Klammer 1:0