RW Langen schießt in Tisis Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 02. April 2023 02:45

Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen zog IPA SC Tisis das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers. RW Langen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Tisis einen klaren Erfolg. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Langen am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Martin Kirchmann sicherte den Gästen vor 150 Zuschauern die Führung (5.). In der 29. Minute erhöhte Manuel Spettel auf 2:0 für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen. RW Langen baute die Führung aus, indem Johannes Sinz zwei Treffer nachlegte (44./45.). Langen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Als Lukas Sonderegger nur eine Minute später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten von Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen entschieden. Der fünfte Streich von RW Langen war David Spettel vorbehalten (68.). Nach 72 Minuten beförderte IPA SC Tisis das Leder zum 1:5 ins gegnerische Netz. Langen gelang in der 88. Spielminute der siebten Tagestreffer. Jan Medwed pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trotz der Schlappe behält SC Tisis den neunten Tabellenplatz bei. IPA SC Tisis verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Die drei Punkte brachten für RW Langen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Saison von Langen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Durch den klaren Erfolg über SC Tisis ist Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft IPA SC Tisis auf Fußballclub Doren, RW Langen spielt am selben Tag gegen FC Rotenberg 1b.

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, 1:6 (0:4)

88 Jonas Fessler 1:6

72 Shahumran Afzali 1:5

68 David Spettel 0:5

45 Johannes Sinz 0:4

44 Johannes Sinz 0:3

29 Manuel Spettel 0:2

5 Martin Kirchmann 0:1

