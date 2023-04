SC Hohenweiler 72 überholt SCR Altach 1b in der Tabelle

Details Sonntag, 02. April 2023 02:46

Die Differenz von einem Treffer brachte Sportclub Hohenweiler 72 gegen Cashpoint SCR Altach 1b den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. SCR Altach 1b hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für SC Hohenweiler 72! Bereits nach zwei Minuten schickte der Schiedsrichter Danijel Zoric zum Duschen. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Jonas Suter brachte SCRA 1b in der 52. Spielminute in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Serkan Kilic bereits wenig später besorgte (57.). Jovo Zoric versenkte die Kugel zum 2:1 (61.). Hohenweiler 72 stellte Cashpoint SCR Altach 1b ein Bein: Die Gäste musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 1:2 geschlagen geben.

Sportclub Hohenweiler 72 erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Mit diesem Sieg zog SC Hohenweiler 72 an SCRA 1b vorbei auf Platz zehn. Cashpoint SCR Altach 1b fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Hohenweiler 72 auf VfB Hohenems 1b, SCR Altach 1b spielt tags zuvor gegen FC Lustenau 1b.

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – Cashpoint SCR Altach 1b, 2:1 (0:0)

61 Jovo Zoric 2:1

57 Serkan Kilic 1:1

52 Jonas Suter 0:1

