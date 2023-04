FC Schlins besiegt SK Bürs souverän mit 3:0

Details Sonntag, 02. April 2023 02:46

Mit 0:3 verlor SK Bürs am vergangenen Samstag deutlich gegen FC Schlins. Die Beobachter waren sich einig, dass SK Bürs als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel war das Schlusslicht mit 0:5 krachend untergegangen.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Schlins ging in Minute 47 in Front. Die Gastgeber trafen etwas später zum 2:0 (60.). In ruhiges Fahrwasser brachte FC Schlins sich, indem man das 3:0 erzielte (62.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Schlins die drei Zähler unter Dach und Fach.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – ERNE FC Schlins ist weiter auf Kurs. Prunkstück von FC Schlins ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die bisherige Spielzeit von Schlins ist weiter von Erfolg gekrönt. ERNE FC Schlins verbuchte insgesamt neun Siege und fünf Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SK Bürs immens. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel der Gäste ist deutlich zu hoch. 53 Gegentreffer – kein Team der 1. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SK Bürs alles andere als positiv.

Die Defensivleistung von SK Bürs lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen FC Schlins offenbarte SK Bürs eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Mit 32 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Schlins eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SK Bürs nach 14 Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

ERNE FC Schlins tritt am kommenden Samstag bei FC Viktoria 62 Bregenz an, SK Bürs empfängt am selben Tag SC Hatlerdorf.

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – SK Bürs, 3:0 (0:0)

62 Elias Stoss 3:0

60 Samuel Vonbruel 2:0

47 Samuel Vonbruel 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei