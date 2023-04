Hohenems 1b verliert nach neun Spielen wieder - gegen Hatlerdorf!

Details Montag, 03. April 2023 14:31

Hatlerdorf gewann das Samstagsspiel gegen Hohenems 1b mit 2:1. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel wurde VfB Hohenems 1b mit 1:5 abgeschossen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Adrian Klammer brachte SC Hatlerdorf in der 50. Minute ins Hintertreffen. Burhan Yilmaz schockte Hohenems 1b und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Hatlerdorf (61./87.). Schließlich sprang für SC Hatlerdorf gegen VfB Hohenems 1b ein Dreier heraus.

Bei Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Die Heimmannschaft behauptet nach dem Erfolg über Hohenems 1b den vierten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von SC Hatlerdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Hatlerdorf verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen.

Trotz der Schlappe behält VfB Hohenems 1b den sechsten Tabellenplatz bei. Nur dreimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Hohenems 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SC Hatlerdorf ist SK Bürs (Samstag, 16:30 Uhr). VfB Hohenems 1b misst sich am selben Tag mit Sportclub Hohenweiler 72 (14:00 Uhr).

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: "Man hat bei beiden Mannschaften angemerkt, dass die Vorbereitung in den Beinen steckt. So war es vor allem in der ersten Halbzeit ein mühsames Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten und vielen Fehlpässen. Zweite Halbzeit ist dann der VfB mit 1:0 in Führung gegangen und wir sind aus unserem Winterschlaf erwacht. Unsere Einwechselungen haben, wie schon beim ersten Spiel gegen Hohenems, das Spiel entschieden. Kompliment an meine Mannschaft, die zwar nicht gut gespielt hat, aber Moral gezeigt hat und jedem der heute zuschauen war bewiesen hat, dass wir auch „dreckige“ Siege holen können :)!“

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – VfB Hohenems 1b, 2:1 (0:0)

87 Burhan Yilmaz 2:1

61 Burhan Yilmaz 1:1

50 Adrian Klammer 0:1

