Doppelschlag von Lukas Fleisch trifft FC Lustenau 1b in Altach hart

Details Samstag, 08. April 2023 01:03

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SCR Altach 1b und FC Lustenau 1b an diesem 17. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte SCRA 1b dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. FC Lustenau 1b hatte mit 5:2 gewonnen.

Die Gäste gingen in der 27. Minute in Front. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für FC Lustenau 1b. Lukas Fleisch schockte FC Lustenau 1b und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Cashpoint SCR Altach 1b (70./82.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SCR Altach 1b FC Lustenau 1b 2:1.

SCRA 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder. Cashpoint SCR Altach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Mit 54 Gegentreffern ist FC Lustenau 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Trotz der Niederlage fiel FC Lustenau 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. FC Lustenau 1b musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Lustenau 1b insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Lustenau 1b klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SCR Altach 1b war bereits die sechste am Stück in der Liga.

Am Samstag empfängt SCRA 1b Fußballclub Doren. FC Lustenau 1b hat nächste Woche FC Doren zu Gast.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – FC Lustenau 1b, 2:1 (0:1)

82 Lukas Fleisch 2:1

70 Lukas Fleisch 1:1

27 Hueseyin Zengin 0:1

